מבזקים נוספים
צי הצללים של איראן תקוע בים: 20 מכליות ללא דלק
כ-20 מכליות נפט איראניות ריקות נסחפות מול חופי סרי לנקה • ארה"ב מפעילה לחץ דיפלומטי למנוע אספקת מזון ודלק לצוותים | המצור שמחניק את כלכלת טהרן (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
בדבקות עליונה; הושענא רבה והקפות שניות בצל הרבי מרחמסטריווקא
האדמו"ר מרחמסטריווקא עבד את קונו בסילודין ולמעלה מהשגת הזמן בשעות לא שעות, במהלך יום הושענא רבה ובהמשך ביום חג שמחת תורה | שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב ומלא הוד מעבודת הקודש בנענועים ביום הושענא רבה, ובהמשך ממעמד ההקפות שניות בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים (חסידים)חיים רוזנבוים
כוח G עצום על הגוף: זה מה שהרגישו הנוסעים בזמן צלילת המטוס
מומחים שצוטטו בסוכנות הידיעות רויטרס תיארו באופן מוחשי כיצד הרגישו הנוסעים ששהו על טיסת האימים של פליי דובאי | המומחים מתארים את ההרגשה כנסיעה ב"רכבת הרים אנכית מאוד" | כל הפרטים (חדשות)כיכר השבת
בסיום חודש הרחמים; זקני החסידים פצחו בריקוד קאדצ'קע מול האדמו"ר
תיעוד מלא הוד מעבודת הקודש המרוממת של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בנענועים ביום הושענא רבה, וכן תיעודים מיוחדים מעריכת השולחן הטהור במוצאי יו"ט שמיני עצרת ושמחת תורה | בעת עריכת הטיש בנעילת החג פצחו זקני החסידים בריקוד 'קאדצ'קע' על השולחן, תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה האדירה, בעוד פרחי החסידים מרקידים את הפארנצעס בשמחה (חסידים)חיים רוזנבוים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
נתניהו באמירה מסתורית: "הם אמרו שהם רוצים עוד - אני לא יכול לומר מה"
ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום בבסיס חיל הים באשדוד | במהלך ביקורו בעיר הדרומית התייחס נתניהו לאיומים הניצבים מול ישראל בזירה הימית ואמר כי חיל הים דורש ממנו אמצעים נוספים | הדברים המלאים (חדשות)כיכר השבת
בבגדי לבן | האדמו"ר מטולנא בעבודת הנענועים בהושענא רבה
עטור בבגדי לבן ירד האדמו"ר מטולנא לפני התיבה לתפילות יום הושענא רבה בהיכל בית מדרשו בירושלים | שוקי לרר מגיש תיעוד מעבודת הנענועים בעת אמירת ההלל (חסידים)חיים רוזנבוים
ברדלה הכחיש את הטענות החמורות - העיתון הציג צילומי מסך | הדרמה בצרפת
אחרי הכחשתו של ז'ורדן ברדלה, נשיא מפלגת הימין RN אודות הטענות לתכתובות אנטישמיות, העיתון המאשים פרסם ביום חמישי צילומי מסך מרשיעים | מבוכה גדולה במפלגה המובילה בכל הסקרים, כך הגיבה לה-פן (חדשות)ישראל גראדווהל