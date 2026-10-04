בדבקות עליונה; הושענא רבה והקפות שניות בצל הרבי מרחמסטריווקא

מומחים שצוטטו בסוכנות הידיעות רויטרס תיארו באופן מוחשי כיצד הרגישו הנוסעים ששהו על טיסת האימים של פליי דובאי | המומחים מתארים את ההרגשה כנסיעה ב"רכבת הרים אנכית מאוד" | כל הפרטים (חדשות)

כיכר השבת