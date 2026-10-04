חג הסוכות, הושענא רבה ושמחת תורה עברו על רבבות חסידי ויז'ניץ מתוך שמחה, כאשר זכו לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר בעבודת הנענועים בימי המועד, ובעריכת השולחנות הטהורים של שמחת בית השואבה בלילי האישפוזין | ביום הושענא רבה ושמחת תורה ירד האדמו"ר לפני התיבה בתפילות היום | אמש, בסיום הימים הנעלים ערך את שולחנו הטהור נעילת החג במשך שעות ארוכות (חסידים)

חיים רוזנבוים