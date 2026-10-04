מבזקים נוספים
שלוש שנים לשמחת תורה הנורא: ההחלטות הדרמטיות של צה"ל - כדי למנוע את הטבח הבא
שלוש שנים עברו מאז שמחת תורה תשפ"ד, יום בו נרצחו אלפי יהודים בגלל היותם יהודים | צה"ל הפיק לקחים והורה על שינויים דרמטיים באופן הפעלת הכוחות, פריסה ביישובים ומהלכים נוספים | אלו המסקנות של התחקיר - וההחלטות לעתיד (צבא)כיכר השבת
שלוש שנים לשמחת תורה הנורא: ההחלטות הדרמטיות של צה"ל - כדי למנוע את הטבח הבא | כל הפרטים
שלוש שנים עברו מאז שמחת תורה תשפ"ד, יום בו נרצחו אלפי יהודים בגלל היותם יהודים | צה"ל הפיק לקחים והורה על שינויים דרמטיים באופן הפעלת הכוחות, פריסה ביישובים ומהלכים נוספים | אלו המסקנות של התחקיר - וההחלטות לעתיד (צבא)כיכר השבת
צי הצללים של איראן תקוע בים: 20 מכליות ללא דלק
כ-20 מכליות נפט איראניות ריקות נסחפות מול חופי סרי לנקה • ארה"ב מפעילה לחץ דיפלומטי למנוע אספקת מזון ודלק לצוותים | המצור שמחניק את כלכלת טהרן (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
בדבקות עליונה; הושענא רבה והקפות שניות בצל הרבי מרחמסטריווקא
האדמו"ר מרחמסטריווקא עבד את קונו בסילודין ולמעלה מהשגת הזמן בשעות לא שעות, במהלך יום הושענא רבה ובהמשך ביום חג שמחת תורה | שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב ומלא הוד מעבודת הקודש בנענועים ביום הושענא רבה, ובהמשך ממעמד ההקפות שניות בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים (חסידים)חיים רוזנבוים
בזמן ההקפות: ראש ישיבת 'לנדא' פצח בשירת "עצו עצה" - וקרע את צו הגיוס לגזרים
במהלך ההקפות השניות בישיבת היכל יצחק ״לנדא״ בירושלים, ראש הישיבה הגר״י לנדא הצטרף לשירת ״עוצו עצה״ וקרע צו גיוס של אחד הבחורים, אירוע שתועד במצלמה | המעמד מעורר עניין וסערה בישיבה, על רקע הקו שנקט בעבר בסוגיית הגיוס (חרדים)כיכר השבת
כוח G עצום על הגוף: זה מה שהרגישו הנוסעים בזמן צלילת המטוס
מומחים שצוטטו בסוכנות הידיעות רויטרס תיארו באופן מוחשי כיצד הרגישו הנוסעים ששהו על טיסת האימים של פליי דובאי | המומחים מתארים את ההרגשה כנסיעה ב"רכבת הרים אנכית מאוד" | כל הפרטים (חדשות)כיכר השבת
בסיום חודש הרחמים; זקני החסידים פצחו בריקוד קאדצ'קע מול האדמו"ר
תיעוד מלא הוד מעבודת הקודש המרוממת של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בנענועים ביום הושענא רבה, וכן תיעודים מיוחדים מעריכת השולחן הטהור במוצאי יו"ט שמיני עצרת ושמחת תורה | בעת עריכת הטיש בנעילת החג פצחו זקני החסידים בריקוד 'קאדצ'קע' על השולחן, תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה האדירה, בעוד פרחי החסידים מרקידים את הפארנצעס בשמחה (חסידים)חיים רוזנבוים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר