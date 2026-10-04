מבזקים נוספים
מפלגה בבריטניה מקבלת החלטה דרמטית נגד ישראל - שלא נותרה חייבת
ההצעה עברה ברוב של 56% בכנס המפלגה בברייטון • קוראת להקמת מדינה פלסטינית אחת ללא אזכור ישראל | משרד החוץ: 'הפסיקו לתפקד כמפלגה והפכו לגוף תומך טרור' (בעולם)כיכר השבת
התיעודים מבית מתתיהו, פוניבז' ו'עטרת' - והניצחון של שורדי הנובה | מעייריב
אמונה בשחקים: שרשרת הניסים בטיסה מדובאי | דרמה בצאנז: הבטחת האדמו"ר הובילה להחלטה אמיצה של צלם החסידות משה גולדשטיין | הבשורה של האדמו"ר מבאיאן לאלפי החסידים | עם שלם רקד עם הדמעות: כך נראו ההקפות השניות במלאת 3 שנים לטבח (מעייריב)כיכר השבת
שלוש שנים לשמחת תורה הנורא: ההחלטות הדרמטיות של צה"ל - כדי למנוע את הטבח הבא
שלוש שנים עברו מאז שמחת תורה תשפ"ד, יום בו נרצחו אלפי יהודים בגלל היותם יהודים | צה"ל הפיק לקחים והורה על שינויים דרמטיים באופן הפעלת הכוחות, פריסה ביישובים ומהלכים נוספים | אלו המסקנות של התחקיר - וההחלטות לעתיד (צבא)כיכר השבת
שלוש שנים לשמחת תורה הנורא: ההחלטות הדרמטיות של צה"ל - כדי למנוע את הטבח הבא | כל הפרטים
שלוש שנים עברו מאז שמחת תורה תשפ"ד, יום בו נרצחו אלפי יהודים בגלל היותם יהודים | צה"ל הפיק לקחים והורה על שינויים דרמטיים באופן הפעלת הכוחות, פריסה ביישובים ומהלכים נוספים | אלו המסקנות של התחקיר - וההחלטות לעתיד (צבא)כיכר השבת
צי הצללים של איראן תקוע בים: 20 מכליות ללא דלק
כ-20 מכליות נפט איראניות ריקות נסחפות מול חופי סרי לנקה • ארה"ב מפעילה לחץ דיפלומטי למנוע אספקת מזון ודלק לצוותים | המצור שמחניק את כלכלת טהרן (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
בדבקות עליונה; הושענא רבה והקפות שניות בצל הרבי מרחמסטריווקא
האדמו"ר מרחמסטריווקא עבד את קונו בסילודין ולמעלה מהשגת הזמן בשעות לא שעות, במהלך יום הושענא רבה ובהמשך ביום חג שמחת תורה | שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב ומלא הוד מעבודת הקודש בנענועים ביום הושענא רבה, ובהמשך ממעמד ההקפות שניות בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים (חסידים)חיים רוזנבוים
בזמן ההקפות: ראש ישיבת 'לנדא' פצח בשירת "עצו עצה" - וקרע את צו הגיוס לגזרים
במהלך ההקפות השניות בישיבת היכל יצחק ״לנדא״ בירושלים, ראש הישיבה הגר״י לנדא הצטרף לשירת ״עוצו עצה״ וקרע צו גיוס של אחד הבחורים, אירוע שתועד במצלמה | המעמד מעורר עניין וסערה בישיבה, על רקע הקו שנקט בעבר בסוגיית הגיוס (חרדים)כיכר השבת
כוח G עצום על הגוף: זה מה שהרגישו הנוסעים בזמן צלילת המטוס
מומחים שצוטטו בסוכנות הידיעות רויטרס תיארו באופן מוחשי כיצד הרגישו הנוסעים ששהו על טיסת האימים של פליי דובאי | המומחים מתארים את ההרגשה כנסיעה ב"רכבת הרים אנכית מאוד" | כל הפרטים (חדשות)כיכר השבת