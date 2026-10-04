אמונה בשחקים: שרשרת הניסים בטיסה מדובאי | דרמה בצאנז: הבטחת האדמו"ר הובילה להחלטה אמיצה של צלם החסידות משה גולדשטיין | הבשורה של האדמו"ר מבאיאן לאלפי החסידים | עם שלם רקד עם הדמעות: כך נראו ההקפות השניות במלאת 3 שנים לטבח (מעייריב)

כיכר השבת