הנגיד החשוב הרב שלמה יהודה רכניץ בחר לציין את הולדת נכדו בדרך ייחודית רק לו: תרומה של מיליוני דולרים לאברכים שקיבלו תוספת שמנה לחג | כל הפרטים על התרומה הנדיבה של הנגיד לעולם התורה (עולם הישיבות)

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