גירוש מתוקשר ופגישה 3 שעות: ארה״ב ואיראן במשחק כפול

מבזקים נוספים
הפתרון היצירתי של הרוסים למחסור בדלק - בעקבות התקיפות האוקראיניות
תקיפות רחפנים על בתי זיקוק יצרו משבר דלק חמור | הרוסים מצידם מחפשים פתרונות עבור רכביהם - ואחד מהם פופולארי במיוחד (חדשות)כיכר השבת
בגלל 'מי שברך': חכ"ל התפלל לרפואת בן השגריר - וקיבל הרחקה בגלל "מסוכנות" | צפו
חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק קיבל הרחקה בצו משטרה מהר הבית, בעקבות מי שברך שעשה למען נריה לייטר | צפו בתיעוד (חדשות)קובי ישראל
לא עזריאלי: היעד אליו תכנן המחבל להתרסק - והפרט המצמרר שחשף בחקירה
פרטים חדשים נחשפים בזמן שהטייס המחבל עובר חקירה מאומצת במפרץ לאחר ניסיון הפיגוע במטוס של חברת 'פליי דובאי' | היעד האמיתי של המחבל - והפרט המצמרר שחשף בחקירה (חדשות)כיכר השבת
מאות פצועים ואלפי עצורים בצרפת | היעד של הטייס: מגדלים בתל אביב • צפו
היעד של טייס המשנה: מגדלים בתל אביב | סערת יוסף חדאד: וינטר הודף את הקריאות להדחה | הקלה בכיס: הדלק יוזל הלילה בחצי שקל | תיעודים מפחידים גשרי קייב מותקפים בכטב"מים | תימן פותחת במערכה צבאית נגד החות'ים | אינתיפאדה בצרפת? הפרשנות של צבי יחזקאלי | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית והפעם תיעוד בונוס... | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
לנגיד נולד נכד במזל טוב - הוא בחר לציין את זה בדרך מעניינת במיוחד
הנגיד החשוב הרב שלמה יהודה רכניץ בחר לציין את הולדת נכדו בדרך ייחודית רק לו: תרומה של מיליוני דולרים לאברכים שקיבלו תוספת שמנה לחג | כל הפרטים על התרומה הנדיבה של הנגיד לעולם התורה (עולם הישיבות)חנני ברייטקופף
כִּי הִיא לָנוּ עֹז וְאוֹרָה; תיעוד ענק ומרהיב מכל חג הסוכות בצל האדמו"ר מויז'ניץ
חג הסוכות, הושענא רבה ושמחת תורה עברו על רבבות חסידי ויז'ניץ מתוך שמחה, כאשר זכו לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר בעבודת הנענועים בימי המועד, ובעריכת השולחנות הטהורים של שמחת בית השואבה בלילי האישפוזין | ביום הושענא רבה ושמחת תורה ירד האדמו"ר לפני התיבה בתפילות היום | אמש, בסיום הימים הנעלים ערך את שולחנו הטהור נעילת החג במשך שעות ארוכות (חסידים)חיים רוזנבוים
מפלגה בבריטניה מקבלת החלטה דרמטית נגד ישראל - שלא נותרה חייבת
ההצעה עברה ברוב של 56% בכנס המפלגה בברייטון • קוראת להקמת מדינה פלסטינית אחת ללא אזכור ישראל | משרד החוץ: 'הפסיקו לתפקד כמפלגה והפכו לגוף תומך טרור' (בעולם)כיכר השבת