גלריה מיוחדת: מראות מהקבלת פני רבו המרכזית לרבני תימן

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גדי איזנקוט קרא לנתניהו בכנס: "בא להתמודדות באיזה ערוץ שתרצה"
גדי איזנקוט הודיע כי אתגר את ראש הממשלה בנימין נתניהו לעימות טלוויזיוני: "באיזה פורמט שירצה" (בארץ)משה בשן
הושגה שליטה בשריפת היער בנחל האלה
השריפה בין עג׳ור לשדות מיכה כילתה שטח נרחב, אך התפשטותה לכיוון היישוב הסמוך נבלמה ולא היו נפגעים. מהחקירה עולה חשד כי השריפה נגרמה כתוצאה מהצתה.
גירוש מתוקשר ופגישה 3 שעות: ארה״ב ואיראן במשחק כפול
בזמן שממשל טראמפ מציג קו נוקשה ומורה על סילוק מיידי של נציגים איראניים מניו יורק, נחשף כי יועצי הנשיא קיימו פגישות חשאיות וממושכות עם שר החוץ של טהראן; האם מדובר בהכנה לעיסקה או בדרך להסלמה רחבה? (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
צרורות של ירי: מועמד רע"מ היהודי זכה ל"קבלת פנים" מיוחדת ברהט | צפו
יואב סגלוביץ', מקום 2 ברשימת רע"מ הגיב בבהלה לירי במהלך ביקור ברהט (בארץ)משה בשן
הפתרון היצירתי של הרוסים למחסור בדלק - בעקבות התקיפות האוקראיניות
תקיפות רחפנים על בתי זיקוק יצרו משבר דלק חמור | הרוסים מצידם מחפשים פתרונות עבור רכביהם - ואחד מהם פופולארי במיוחד (חדשות)כיכר השבת
בגלל 'מי שברך': חכ"ל התפלל לרפואת בן השגריר - וקיבל הרחקה בגלל "מסוכנות" | צפו
חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק קיבל הרחקה בצו משטרה מהר הבית, בעקבות מי שברך שעשה למען נריה לייטר | צפו בתיעוד (חדשות)קובי ישראל
לא עזריאלי: היעד אליו תכנן המחבל להתרסק - והפרט המצמרר שחשף בחקירה
פרטים חדשים נחשפים בזמן שהטייס המחבל עובר חקירה מאומצת במפרץ לאחר ניסיון הפיגוע במטוס של חברת 'פליי דובאי' | היעד האמיתי של המחבל - והפרט המצמרר שחשף בחקירה (חדשות)כיכר השבת