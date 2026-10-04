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איזנקוט אתגר את נתניהו לעימות - מנהל הקמפיין לא נשאר חייב
גדי איזנקוט הודיע כי אתגר את ראש הממשלה בנימין נתניהו לעימות טלוויזיוני: "באיזה פורמט שירצה" (בארץ)משה בשן
גדי איזנקוט קרא לנתניהו בכנס: "בא להתמודדות באיזה ערוץ שתרצה"
גדי איזנקוט הודיע כי אתגר את ראש הממשלה בנימין נתניהו לעימות טלוויזיוני: "באיזה פורמט שירצה" (בארץ)משה בשן
גלריה מיוחדת: מראות מהקבלת פני רבו המרכזית לרבני תימן
מעמד מרגש של הקבלת פני רב התקיים ביום רביעי, חוה״מ סוכות, במושב אחיעזר, בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל, עשרות רבני ערים, דיינים וחשובי רבני ק״ק תימן (חרדים)חזקי שטרן
הושגה שליטה בשריפת היער בנחל האלה
השריפה בין עג׳ור לשדות מיכה כילתה שטח נרחב, אך התפשטותה לכיוון היישוב הסמוך נבלמה ולא היו נפגעים. מהחקירה עולה חשד כי השריפה נגרמה כתוצאה מהצתה.
גירוש מתוקשר ופגישה 3 שעות: ארה״ב ואיראן במשחק כפול
בזמן שממשל טראמפ מציג קו נוקשה ומורה על סילוק מיידי של נציגים איראניים מניו יורק, נחשף כי יועצי הנשיא קיימו פגישות חשאיות וממושכות עם שר החוץ של טהראן; האם מדובר בהכנה לעיסקה או בדרך להסלמה רחבה? (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
צרורות של ירי: מועמד רע"מ היהודי זכה ל"קבלת פנים" מיוחדת ברהט | צפו
יואב סגלוביץ', מקום 2 ברשימת רע"מ הגיב בבהלה לירי במהלך ביקור ברהט (בארץ)משה בשן
הפתרון היצירתי של הרוסים למחסור בדלק - בעקבות התקיפות האוקראיניות
תקיפות רחפנים על בתי זיקוק יצרו משבר דלק חמור | הרוסים מצידם מחפשים פתרונות עבור רכביהם - ואחד מהם פופולארי במיוחד (חדשות)כיכר השבת