בזמן שממשל טראמפ מציג קו נוקשה ומורה על סילוק מיידי של נציגים איראניים מניו יורק, נחשף כי יועצי הנשיא קיימו פגישות חשאיות וממושכות עם שר החוץ של טהראן; האם מדובר בהכנה לעיסקה או בדרך להסלמה רחבה? (בעולם)

דוד הכהן ויוסי נכטיגל