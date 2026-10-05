השופט אורן שוורץ חייב את הדס שטייף ואת גלי צה"ל לפצות את ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה בכ-600 אלף שקלים. הפיצוי ניתן בגין פריצה לטלפון הנייד של נוה והשימוש בתוצרים שהתקבלו בעבירה. פסק הדין ניתן לאחר 7 שנים וחצי.

כיכר השבת