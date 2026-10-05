מבזקים נוספים
שופט חייב את הדס שטייף וגלי צה"ל לפצות את אפי נוה ב-600 אלף ₪
השופט אורן שוורץ חייב את הדס שטייף ואת גלי צה"ל לפצות את ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה בכ-600 אלף שקלים. הפיצוי ניתן בגין פריצה לטלפון הנייד של נוה והשימוש בתוצרים שהתקבלו בעבירה. פסק הדין ניתן לאחר 7 שנים וחצי.כיכר השבת
הולכת רגל בת 30 נפגעה קשה מרכב בצומת הקרח ברמלה
אישה כבת 30 נפגעה במצב קשה מרכב בצומת הקרח ברמלה. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה לבית החולים שמיר-אסף הרופא עם חבלה רב מערכתית. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 09:04.קובי רוזן
בלב טהראן: התיעוד המרגש מההקפות השניות בבית הכנסת יוסף אבאד | צפו
הגחלת שלא כבתה: מעגלי ריקודים ושירת הקפות סוערת בבית הכנסת המרכזי של איראן | תיעוד מרהיב ממוצאי שמחת תורה בבירה האיראנית (בעולם)יוסי נכטיגל
הזנב חזר: ההמצאה הגאונית שמנסה למנוע נפילות
במקום מקל הליכה או שלד חיצוני, החוקרים הציעו פתרון שנלקח מעולם החי: זנב מלאכותי שמזיז את מרכז הכובד של האדם (חדשות בעולם)דני שפיץ
תַּפּוּחִין קַדִּישִׁין: הרבי הצליף את תפוחי הישועות אל עבר חסידיו | צפו
לאחר שעות ארוכות של עבודת הקודש ביום הושענא רבה ובהקפות שניות במוצאי שמחת תורה, קיים האדמו"ר מתולדות אהרן את מנהג זריקת התפוחים המסוגל לישועות גדולות | אלפי החסידים נדחקו לתפוס את התפוחים המיוחדים | שוקי לרר מגיש תיעוד מכל הרגעים המרוממים בצל הקודש (חסידים)חיים רוזנבוים
לוחמי דובדבן עצרו שני מחבלים שסחרו בנשק בקסבה בשכם
לוחמי יחידת דובדבן בפיקוד חטיבת שומרון עצרו אתמול בפעילות מיוחדת בקסבה של שכם שני מחבלים שסחרו באמצעי לחימה. הפעילות בוצעה בהכוונת השב"כ, והנשק יועד לפגיעה באזרחים ובכוחות הביטחון. הלוחמים נכנסו לקסבה ועצרו את המחבלים תוך מספר דקות.ב. ניסני
חודשים ספורים לאחר בחירתו | אחדות מיוחדת בסוכת רב העיר נוף הגליל
מכלל החוגים והעדות: רבני הקהילות בנוף הגליל קיימו מעמד שמחת חג מיוחד במעונו של המרא דאתרא הרב מנחם מנדל נחשון | צפו בסיכום חג (חרדים)כיכר השבת
יריקה על לוחם מג״ב הובילה לקטטת ענק והתגודדות עשרות בלב שכונת חפציבה | צפו
אברך ירק על הלוחם בתחנת האוטובוס, המשטרה איחרה להגיע - וחוגגי בר מצווה שהיו בסמוך הצטרפו למהומה הסוערת שנמשכה שעה ארוכה | תיעוד (חרדים)קובי ישראל