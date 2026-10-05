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מבזק3 שנים לטבח שמחת תורה 

הרמטכ"ל אייל זמיר: "צה"ל כשל, מחובתנו לתחקר ולהיות ראויים לאמון"

במלאת שלוש שנים למתקפת הפתע האכזרית, מפרסם צה"ל את פקודת היום של ראש המטה הכללי • הרמטכ"ל מודה בכישלון ההגנה וקורא להפקת לקחים: "נבנה עתיד שבו אזרחי ישראל יחיו בביטחון" (חדשות)

הרמטכ"ל זמיר | צילום: צילום: אבשלום ששוני/Flash90
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10:29

הם פה! ראשוני העגורים הגיעו לאגמון החולה-קק"ל | צפו

העגורים הראשונים של העונה הגיעו לאגמון החולה-קק"ל במהלך הלילה ובשבועות הקרובים צפויים להגיע לאזור עשרות אלפי עגורים נוספים | צפו בתיעוד (מעניין)

מישאל לוי
10:29

צעירה נפלה מגובה של 4 מטרים בקריית מלאכי - מצבה בינוני

צעירה כבת 20 נפלה מגובה של כ-4 מטרים מגג מבנה ברחוב בן גוריון בקריית מלאכי. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני והיא פונתה לבית חולים במצב בינוני.

קובי רוזן
10:28

איש השלום מסאטמר כובד בהחזקת הספר; מעמדי ההוד בצל הגרי"מ שכטר

אלפי חסידים ואנשי מעשה השתתפו במוצאי יו"ט במעמד ההקפות שניות בראשות זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר • בין ההמונים בלטו שועי ארץ ונגידים • רגע מיוחד נרשם במהלך ההקפות, כאשר הרב ליפא פרידמן, 'איש השלום' מסאטמר, כובד בהחזקת ספר התורה • צפו בתיעוד מרהיב מימי הושענא רבה וממעמד ההקפות שניות המרומם (חסידים)

חיים רוזנבוים
10:24

עקבה אחרי משפחת הנשיא ונעלמה: המעצר הדרמטי של המרגלת הסינית

היא נסעה מאות קילומטרים, שכרה רכב ונצפתה סמוך לבית המשפחה – אך מה שקרה לאחר מכן חשף בפני החוקרים תמונה רחבה הרבה יותר | כך, לפי כתב האישום האמריקני, פעלה האישה עבור גורמים בסין (חדשות בעולם)

דני שפיץ
10:23

מפתיע: זה הניגון החסידי המתאים במיוחד שבחר נשיא ארגנטינה לסטורי

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי פרסם בערב שמחת תורה סטורי עם שליח חב"ד והוסיף ניגון הקפות של אביו של הרבי מליובאוויטש • הנשיא המקורב לחב"ד ביקר בציון הרבי בשבוע שעבר • העניק לנתניהו ציור שבו הוא עובר אצל הרבי • "אני תמיד עושה התייחסות לתורה" (אנשים)

יאיר טוקר
10:22

התעללות לשמה: עובדים בארצות הברית קיבלו הנחיה מקוממת במיוחד

תרבות העבודה בארה"ב מביאה עימה גם תסכול רב מצד עובדים הנלחמים על זכויותיהם הבסיסיות ביותר, כמו ללכת לשירותים שלא בזמן הפסקה, או פשוט - לשבת על כיסא | רק לאחרונה קיבלו עובדי המכס האמריקנים את ההנחיה הבאה: אסור לשבת בזמן העבודה - והכסאות נלקחו מהם (בעולם) 

כיכר השבת
10:11

מה זה ניסיון שהשם מביא לך? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן

"חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)

כיכר השבת
10:04

אין גבול לאכזריות: סייעות תועדו מטיחות פעוטות לרצפה ומושכות באוזניהם

החקירה החלה לאחר שפעוט כבן 11 חודשים פונה לבית החולים עם חבלה באוזנו • צפייה במצלמות האבטחה חשפה חשד לאלימות קשה שכללה הרמה בכוח, הטיחה לרצפה והשלכת חפצים • שלוש סייעות מתושבות רעננה נעצרו (חדשות)

דוד הכהן
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