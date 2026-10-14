מזעזע: נקבע מותו של אחד הפצועים בפיצוץ מפעל אינטל בקריית גת

מבזקים נוספים
3,500 פעילים: מפלגת נועם לישראל במפגן כוח עוצמתי בבנייני האומה
מפגן כח עוצמתי של מפלגת נעם לישראל נערך כעת בבנייני האומה בירושלים, בהשתתפות 3,500 פעילים מכל רחבי הארץ | בכנס משתתפים יו"ר המפלגה ח"כ אבי מעוז, מועמדי המפלגה לכנסת אליהו ליבמן, שמעון טובול, יסכה חיימוב וליאורה אלון, יחד עם רבנים, ראשי ישיבות, ראשי סניפים ורבני קהילות (בארץ)משה בשן
המשטרה עצרה שני חשודים בדקירת שני קטינים ברחובות
שוטרי תחנת רחובות איתרו ועצרו שני חשודים במעורבות באירוע האלימות שבו נדקרו שני קטינים ונפצעו באורח בינוני. הרקע לאירוע פלילי וצפויים מעצרים נוספים.קובי רוזן
שני נערים בני 15 נפצעו קל בתאונה בין רכב לאופניים חשמליים בגן יבנה
שני רוכבי אופניים חשמליים בני 15 נפצעו באורח קל בתאונת דרכים עם רכב ברחוב דרך קנדה בגן יבנה. צוותי איחוד הצלה העניקו לשניהם טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
גבר נדקר ונפצע בינוני בגינת לוינסקי בתל אביב, חשוד נעצר
גבר נפצע באורח בינוני מדקירה בגינת לוינסקי בתל אביב. הפצוע מסר לשוטרים כי הותקף על ידי חשוד שגנב ממנו אלפי שקלים וטלפון נייד. שוטרי תחנת שר"ת תפסו את החשוד, תושב לוד בן 34, ועצרו אותו. בסמוך לזירה נתפסה סכין שלפי החשד שימשה לביצוע הדקירה. החשוד הועבר לחקירה.קובי רוזן
סקר מנדטים חדש של ערוץ 13 | בנט מזנק ב-4 מנדטים בערוץ 14
סקרי מנדטים חדשים פורסמו הערב בערוץ 13 ובערוץ 14 לקראת הבחירות, שיתקיימו בעוד פחות משבועיים | בסקר ערוץ 14 בנט מזנק ב-4 מנדטים ביחס לסקר קודם | וינטר וזליכה-הנדל עוברים רק בסקר אחד (פוליטי)יוני גבאי
שני רוכבי טרקטורון נפצעו בתאונה בפרדס חנה
שני רוכבי טרקטורון נפצעו במהלך רכיבה בשטח פתוח סמוך לפרדס חנה. צוותי מד"א מפנים לבית החולים הלל יפה גבר כבן 30 במצב קשה עם חבלות בראש ובצוואר, וצעירה כבת 20 במצב בינוני עם חבלות בראש ובצוואר. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 17:48.קובי רוזן
אישה כבת 70 נפגעה מרכב באשדוד
צוותי איחוד הצלה הוזעקו לרחוב הרב ניסים באשדוד בעקבות תאונת דרכים בה נפגעה הולכת רגל כבת 70 מרכב. האישה נפצעה באורח קל וקיבלה טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
שני נערים נפצעו בינוני באירוע אלימות ברחובות
שני נערים, בני 17 ו-15, נפצעו במצב בינוני עם פציעות חודרות באירוע אלימות ברחוב ההגנה ברחובות. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 19:17. צוותי מד"א מעניקים להם טיפול רפואי ומפנים אותם לבית החולים קפלן.קובי רוזן