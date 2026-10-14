מזעזע: נקבע מותו של אחד הפצועים בפיצוץ מפעל אינטל בקריית גת

גבר נפצע באורח בינוני מדקירה בגינת לוינסקי בתל אביב. הפצוע מסר לשוטרים כי הותקף על ידי חשוד שגנב ממנו אלפי שקלים וטלפון נייד. שוטרי תחנת שר"ת תפסו את החשוד, תושב לוד בן 34, ועצרו אותו. בסמוך לזירה נתפסה סכין שלפי החשד שימשה לביצוע הדקירה. החשוד הועבר לחקירה.

קובי רוזן