המשטרה עצרה שני חשודים בדקירת שני קטינים ברחובות

מבזקים נוספים
שני פצועים בתאונה עצמית בשדרות שמואל מאיר בירושלים
שני גברים נפצעו בתאונת דרכים עצמית בשדרות שמואל מאיר בירושלים, בה רכב התהפך. גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני עד קשה וגבר נוסף נפצע באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה ושניהם פונו לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
זלנסקי למאסק: הגבלת סטארלינק היא טעות גדולה - אנשים ימותו
נשיא אוקראינה זלנסקי פנה באזהרה חמורה לאילון מאסק בעקבות הגבלת שירותי סטארלינק: "זו טעות גדולה. אנשים ימותו". זלנסקי קרא להפעיל מחדש את האינטרנט הלווייני. סטארלינק הגבילה את השירות לעצמים שנעים במהירות של עד 70 קמ"ש, מה שפוגע ביכולות הכטב"מים ההתקפיים והיירוט האוקראיניים המסתמכים על השירות באופן בלעדי.קובי אטינגר
3,500 פעילים: מפלגת נועם לישראל במפגן כוח עוצמתי בבנייני האומה
מפגן כח עוצמתי של מפלגת נעם לישראל נערך כעת בבנייני האומה בירושלים, בהשתתפות 3,500 פעילים מכל רחבי הארץ | בכנס משתתפים יו"ר המפלגה ח"כ אבי מעוז, מועמדי המפלגה לכנסת אליהו ליבמן, שמעון טובול, יסכה חיימוב וליאורה אלון, יחד עם רבנים, ראשי ישיבות, ראשי סניפים ורבני קהילות (בארץ)משה בשן
שני נערים בני 15 נפצעו קל בתאונה בין רכב לאופניים חשמליים בגן יבנה
שני רוכבי אופניים חשמליים בני 15 נפצעו באורח קל בתאונת דרכים עם רכב ברחוב דרך קנדה בגן יבנה. צוותי איחוד הצלה העניקו לשניהם טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
גבר נדקר ונפצע בינוני בגינת לוינסקי בתל אביב, חשוד נעצר
גבר נפצע באורח בינוני מדקירה בגינת לוינסקי בתל אביב. הפצוע מסר לשוטרים כי הותקף על ידי חשוד שגנב ממנו אלפי שקלים וטלפון נייד. שוטרי תחנת שר"ת תפסו את החשוד, תושב לוד בן 34, ועצרו אותו. בסמוך לזירה נתפסה סכין שלפי החשד שימשה לביצוע הדקירה. החשוד הועבר לחקירה.קובי רוזן
מזעזע: נקבע מותו של אחד הפצועים בפיצוץ מפעל אינטל בקריית גת
נקבע מותו של אחד הפצועים מהפיצוץ החריג שהתרחש במפעל אינטל בקריית גת | המשטרה עדכנה כי לפי החשד, מדובר בהתפוצצות בלון גז (בארץ)משה בשן
סקר מנדטים חדש של ערוץ 13 | בנט מזנק ב-4 מנדטים בערוץ 14
סקרי מנדטים חדשים פורסמו הערב בערוץ 13 ובערוץ 14 לקראת הבחירות, שיתקיימו בעוד פחות משבועיים | בסקר ערוץ 14 בנט מזנק ב-4 מנדטים ביחס לסקר קודם | וינטר וזליכה-הנדל עוברים רק בסקר אחד (פוליטי)יוני גבאי
שני רוכבי טרקטורון נפצעו בתאונה בפרדס חנה
שני רוכבי טרקטורון נפצעו במהלך רכיבה בשטח פתוח סמוך לפרדס חנה. צוותי מד"א מפנים לבית החולים הלל יפה גבר כבן 30 במצב קשה עם חבלות בראש ובצוואר, וצעירה כבת 20 במצב בינוני עם חבלות בראש ובצוואר. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 17:48.קובי רוזן