נתניהו תכנן תקיפה עצמתית באיראן באוקטובר אך טראמפ עצר אותו

לפי ה״פייננשל טיימס״, צה״ל כבר נערך למבצע תקיפות נרחב שנועד לפגוע בתשתיות חשמל, במתקני הגרעין וביעדי המשטר בטהרן | המהלך שתוכנן לאמצע אוקטובר בוטל בעקבות התנגדות הנשיא האמריקני, שהבהיר כי ארה״ב לא תתקוף את איראן לפני הבחירות ב-3 בנובמבר | כל הפרטים (חדשות)

כיכר השבת