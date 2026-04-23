שני חיילי צה"ל, המשרתים כטכנאים בחיל האוויר, נעצרו לפני מספר שבועות, כחודש ימים, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות שעניינן קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם. היום (חמישי) הוגש נגדם כתב אישום - ופרטים על מעשיהם נחשפו.

החשודים נעצרו במסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי, יל״פ שרון של מחוז מרכז במשטרת ישראל, היחידה לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית החוקרת ומערך ביטחון המידע בצה"ל.

את כתב האישום הגישה היום התביעה הצבאית. מדובר בשני חיילים המשרתים כטכנאים בחיל האוויר. חייל אחד הואשם בעבירות של סיוע לאויב במלחמה, מסירת ידיעה לאויב, סיוע למגע עם סוכן חוץ ועבירות נוספות. חייל נוסף הואשם בעבירות של מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב ועבירות נוספות.

השניים טענו בחקירתם כי הקשר עם המפעילים האיראנים נותק לאחר שסירבו לבצע משימות המערבות אמל"ח. עם זאת, גם לאחר ניתוק הקשר ביוזמת המפעיל, לא חדלו מנסיונות חידוש הקשר, למטרת רווח כספי.

על פי כתב האישום, במשך מספר חודשים עמדו שני החיילים בקשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצעו בהנחייתם מגוון משימות בעבור בצע כסף. אחד מבין החיילים אף העביר לסוכן חוץ איראני חומרים מתוך הכשרתו הצבאית הנוגעים למערכות מטוסי קרב, תיעוד של מתקנים ושטחים בבסיס צבאי.

"שירות הביטחון הכללי, המשטרה הצבאית החוקרת, משטרת ישראל והמערך לביטחון המידע בצה"ל שבים ומזהירים את אזרחי ישראל ובהם גם חיילים מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב, לא כל שכן, ביצוע משימות עבורם תמורת תשלום או כל תמורה אחרת", נמסר.

"גופי הביטחון במדינת ישראל ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, וגופי האכיפה בצה"ל ימשיכו לפעול למיצוי הדין מול כלל המעורבים בפעילות זו".