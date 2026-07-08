נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, סיפק היום (רביעי) שורה של הצהרות מהדהדות ורמזים עבים לגבי עתיד המזרח התיכון במהלך מסיבת עיתונאים שקיים בפסגת נאט"ו באנקרה, כשלצידו יושב לא אחר מאשר נשיא סוריה, א-שרע.

במהלך דבריו התייחס הנשיא האמריקני בהרחבה למצב הפוליטי והביטחוני בישראל, ליחסיו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכן למהלכים הכלכליים והצבאיים הבאים של הממשל בוושינגטון, תוך שהוא משגר איום מרומז לעבר איראן וטוען כי ייתכן שארצות הברית תבצע בקרוב פעולות שיביאו לעלייה זמנית במחירי הנפט העולמיים, אך מיהר להרגיע ואמר כי מיד לאחר מכן המחירים צפויים לרדת באופן משמעותי.

כשנשאל טראמפ באופן ישיר האם לדעתו בנימין נתניהו צריך להיבחר פעם נוספת לתפקיד ראש הממשלה בישראל, בחר טראמפ להרעיף שבחים על תפקודו של נתניהו לאורך חודשי הלחימה. טראמפ הדגיש את העבודה המשותפת והקרובה בין השניים ואמר כי "בתקופת מלחמה, אנחנו עבדנו מאוד מאוד מקרוב זה עם זה, ועברנו דבר מאד גדול, עשינו דבר מאד גדול. לדעתי, הוא היה ראש ממשלה נהדר בתקופת מלחמה".

הנשיא האמריקני הוסיף כי הוא אינו בקיא בפרטי הפוליטיקה המקומית בישראל כעת, אך ציין כי לדעתו נתניהו צריך ליהנות מפופולריות ציבורית רבה לנוכח העבודה הנהדרת שהוא עושה בניהול המערכה.

בהמשך דבריו החריף טראמפ את הטון והציג תרחיש אימים חריף, תוך שהוא מייחס לעצמו ולנתניהו את עצם הישרדותה של מדינת ישראל מול האיום האיראני. טראמפ הצהיר באופן נחרץ בפני העיתונאים כי "אם היה לכם ראש ממשלה אחר, אתם יודעים מה? לא הייתה ישראל עכשיו. אתם יודעים את זה? היא לא הייתה קיימת, היא הייתה מושמדת לחתיכות על ידי איראן".

הוא המשיך וקבע כי מנהיגות חלשה בירושלים או בוושינגטון הייתה מביאה לאסון מוחלט, וחתם את הנושא בקביעה לפיה "אם היה לכם ראש ממשלה חלש, ונשיא אחר בארצות הברית, אני מבטיח לכם שישראל לא הייתה קיימת כבר היום אילולא אני נשיא".

הימצאותו של נשיא סוריה א-שרע לצד טראמפ במהלך הועידה באנקרה הדגישה את השינויים הגיאופוליטיים הדרמטיים באזור, כאשר טראמפ ציין בפומבי כי לראייתו סוריה תוכל למלא תפקיד משמעותי ולסייע בהרגעת הרוחות ובטיפול במתרחש בלבנון. טראמפ התגאה בהישגי העבר של ממשלו, כולל ההכרה ההיסטורית בירושלים כבירת ישראל וריבונותה ברמת הגולן, וטען כי לא היה אף נשיא אמריקני בהיסטוריה שעשה למען ביטחון ישראל יותר ממנו, כשהוא מציין באותה נשימה כי המדיניות התקיפה שלו ושל בעלות בריתו הובילה להתקדמות עצומה ואף "השמידה את איראן" מבחינה כלכלית ואסטרטגית.

הנשיא האמריקני לא פסח בדבריו גם על נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, המארח את הפסגה. טראמפ מתח ביקורת מרומזת על התנהלותה של אנקרה בכל הנוגע למלחמה וציין כי ארדואן לא היה מעורב בענייניה של ישראל והותיר אותה למעשה לבדה במערכה. יחד עם זאת, טראמפ הבהיר כי למרות שארדואן אינו מיודד כלל עם נתניהו ועם מדינת ישראל, הרי שבינו לבין המנהיג הטורקי שוררים יחסים חמים וקרובים מאוד, דבר שלדברי מקורבים פוליטיים עשוי לאפשר לארצות הברית לתמרן ולתקשר בצורה יעילה יותר בין הצדדים השונים במזרח התיכון בתקופה רגישה זו.