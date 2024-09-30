תוספות וירקות

הוא זול, זמין בכל סופר, אבל עד היום כנראה אכלתם אותו בצורה לא נכונה. גילינו מה קורה לירק הזה כשמכניסים אותו לתנור ב-200 מעלות: התוצאה היא מרקם חמאתי ונימוח שיגרום לכם לשכוח מהצ'יפס ומהפירה, עם שבריר מהקלוריות. הסוד של השפים נחשף (אוכל ומתכונים, בריאות)
בין שלל סימני ראש השנה המבורכים, הקרא תופס מקום מיוחד בזכות טעמו המתקתק ומשמעותו הסמלית. כל נגיסה מהקרא המתקתקה תשמש תזכורת להתחלה חדשה ומבורכת לשנה הקרבה ובעיקר את הברכה שמקבלת השנה משמעות ברורה לכולנו: "קְרַע רֹע גְזר דִינֵנּו, ויקָרְאּו לְפָנֶיךָ מַעֲשֵינּו הַטֹובִים" (אוכל ומתכונים)
לקראת ראש השנה, הקציצות המסורתיות הללו יביאו טוויסט מענג לשולחן החג. הקציצות הללו משלבות מסורת עם ניחוח ים תיכוני. מתובלת קלות במלח ופלפל שחור, ומאוחדות יחד על ידי ביצים. התערובת מתאחדת לנגיסות רכות וטעימות של סימני ראש השנה. המתכון הזה, שעבר בדורות, מהווה גם תוספת מלוחה לחגיגת ראש השנה שלכם (אוכל ומתכונים)
מי ישראלי ולא מתלהב מפלאפל?- נסו את התערובת המענגת של המעטפת הפריכה והזהבהב עם הטעם הערב בפנים | כדורי הפלאפל האלה, עשויים מחומוס בתערובת של עשבי תיבול טריים ותבלינים היוצרים סימפוניה של טעם בכל ביס | בין אם אתם תוחבים אותם לפיתה, מגישים אותם עם סלט או פשוט זוללים אותם- המתכון הזה יעשה לכם את החופש (אוכל ומתכונים)
גידול הפטריות, בדיקת החרקים, השטיפה בבריכה והשפשוף עם 12 מברשות כפול 2 | מומחה הכשרות הרב יסף דורפמן בסרטון מיוחד על התהליך הארוך שעוברות הפטריות במפעל בסין, משלב הגידול דרך הג'קוזי ועד לצלחת שלכם | ההמלצה: פטריות רק עם כשרות טובה • צפו (מעניין)
הסקונס דומים ללאטקעס, רק גדולים יותר ומורכבים מפירה ולא מתפודים מגוררים. ניתן להוסיף לבלילה בצל, פלפל שחור או כל תבלין אחר לטעמכם. בסקוטלנד, ארץ המקור, אוכלים אותם בארוחת בוקר לצד חמאה, אבל אם תשאלו אותנו הם מתאימים לכל שעה ביום ועם כל מנת חלבון. תהנו (מתכונים, אוכל)
קציצות טונה מזכירות לכם את הילדות? עכשיו תוכלו לשחזר אותן במו ידיכם. עם סלט בצד וטבילה בקטשופ, חרדל או רוטב חריף, אבל הכי כיף בין שתי פרוסות לחם ככריך חם ומושלם, לארוחת צהריים קלילה של יום ראשון. ניתן להוסיף לבלילה שלהן פירה תפוחי אדמה, מעט פירורי לחם גם מבחוץ, טרם הטיגון או להמיר את הטונה בסלמון (מתכונים, אוכל)
אוקיי, נתחיל מהסוף: הנקניקיות הללו עשויות מ... גזרים. אבל רגע, לפני שאתם מגלגלים עיניים (כן, זה בדיוק מה שגם אנחנו היינו עושים) או חלילה, עוברים הלאה למתכון הבא, הסכיתו לנו: מדובר בהמצאת המאה. באחריות. טעמם זהה לשל נקניקיות בשריות רגילות (התיבול, אוי, התיבול) אבל הם בריאים יותר והיי, אפשר ליהנות מקפה ועוגה אחריהם (מתכונים, אוכל)
הדבר הטוב ביותר במתכון זה הוא זמן הבישול (גג חצי שעה) והטמפרטורה (245 מעלות!) שמייצרים תפודים המבושלים בצורה מושלמת וציפוי פריך (רק ערבוב השמן ועשבי התיבול גורם לנו להזיל ריר). תוכלו להוסיף להם גם בטטות ולוותר על הצ'ילי הגרוס אם אתם פחות מחבבים פיקנטיות (מתכונים, אוכל)
פטאטס בראבאס (Patatas bravas) הוא מאכל פופולרי בספרד, כאמור, המוגש כמתאבן (מנת פתיחה קטנה בתחילת ארוחה) ומורכב מפלחי תפוחי אדמה מטוגנים / צלויים בתנור, עם רוטב עגבניות פיקנטי או איולי. כאן בחרנו בגרסת הרוטב הפיקנטית, שיישמר שבוע במקרר, כך שתוכלו לחסוך זמן - להכין את התפודים ולהוסיף אותו בסוף (מתכונים, אוכל)
הבעיה עם רוב המתכונים לפירה בטטות, היא שהם מתוקים מדי - באים עם סוכר חום ומרשמלו (כן כן, תתפלאו) ומתאימים יותר כקינוח. אז הרמנו את הכפפה, הוספנו כמה מרכיבים מלוחים לבטטות שלנו, כדי לאזן את המתיקות המובנית שלהן ולהפוך אותן למנת צד ראויה לבשר: פטרוזיליה טרייה ובצל ירוק קצוצים דק, בשילוב קורטוב מיונז ומרגרינה בטעם חמאה. יצא לנו פשוט מושלם (מתכונים, אוכל)
כחובבי דיאטות מושבעים (אוקיי, לא חובבים, פשוט אין בידינו ברירה), שעועית ירוקה מככבת אצלנו רבות במטבח. היא מזינה, דלה בקלוריות וטעימה. אבל כן, גם קצת משעממת. ובכן, לא עוד. המתכון הזה לשעועית ירוקה עם ויניגרט חרפרף גרם לנו לשנות את כל הדעות הקודמות שהיו לנו עליה (מתכונים, אוכל)
תזדקקו לחמישה מרכיבים בסיסיים בלבד כדי להגיע לאושר העילאי שמביאות לביבות תפוחי האדמה האלו. המפתח להכנת לאטקעס טובים הוא לספוג כמה שיותר לחות מהירקות לפני טיגונם, כך שהם יהיו יבשים לגמרי כשיגעו בשמן. אפשר גם לתבל את התערובת הרגילה שלכם בבטטות, קישואים או גזר, או להוסיף גבינה ועשבי תיבול טריים לבלילה (מתכונים, אוכל)
האם אפשר לקרוא למנה המבוססת על פחמימה, "סלט"? ובכלל, אם אכן מדובר בסלט, אז באיזה שלב בסעודת שבת צורכים אותו - עם החלה והדג, או בכלל כתוספת לצד העוף והבשר? המון שאלות, תשובה אחת: סלט תפוחי האדמה הגרמני הטעים הזה. אתם כבר תיקחו את זה מכאן (מתכונים, אוכל)
קלח תירס, סלט תירס, לחם תירס. יש ירק אחד שאנחנו מחבבים במיוחד. לביבות התירס האלה נימוחות, מעט מתובלות ומוגשות עם רוטב שמנת פרשי בהשראת הטעמים של תירס רחוב מקסיקני צלוי. ואם אתם גרגרנים כמונו, אל דאגה: ניתן להכין את הלביבות הללו עם תירס קפוא או משומר, כך שהן יהוו פינוק לכל ימות השנה. על לא דבר (מתכונים, אוכל)
כל כך חם בחוץ, שאנחנו מעדיפים וממליצים גם לכם להתרחק מהתנור. יש לנו חולשה לבטטות צלויות רכות ומקורמלות, אבל עם זאת, לא מעוניינים להפוך את כל הבית לכבשן בשביל ארוחת ערב. במקום זאת, אנו מציעים לכם לצלות את הבטטות המופלאות האלה על הגריל. הוסיפו מטבל מרענן מלא בשמיר ואתם מסודרים - ואם אתם לא אוהבים שמיר, נסו להחליפו בבזיליקום, פטרוזיליה, כוסברה או בעצם כל עשב רך אחר (מתכונים, אוכל)
אם תשאלו אותנו, כדורי אורז הם מאכל שלא מוערך דיו. הם פריכים, מלאים באורז (דהיינו: החלק הטוב ביותר בהם) וניתן לטבול אותם במגוון רטבים. כדורי האורז והקינואה הללו עטופים בפנקו - מה שגורם להם להיות פריכים - וממכרים. תהנו (מתכונים, אוכל)