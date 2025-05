להקת זושא בסינגל חדש: "ככה זה"

להקת זושא: "זה לא המילים. זו הדרך שבה אתה מביט בי. אלו לא הרגעים הגדולים. אלו הרגעים הקטנים, השקטים — אלה שמחזיקים את הכול.

"ככה זה" הוא שיר על הרווח הדק שבינינו, המקום שבו נוכחות פשוטה הופכת לאהבה, וכל דבר קטן מקבל פתאום משמעות של הכול.

הזוהר הקדוש מדבר על הדמות שמזינה באהבה — שמסתכלת במבט טהור של אמון ותקווה, ומשום כך – מרוממת את האדם שמולה למעלה, למי שהוא יכול באמת להיות.

לימוד זה נמסר לנו שוב ושוב על ידי הרב דוב-בער פינסון, מורה דרך ואור גדול בדור שלנו, שמזכיר לכולנו עד כמה מבט אוהב יכול לרפא. כשאנחנו מביטים במישהו באור — אנחנו משקפים לו את הנשמה השלמה שבו, גם כשהוא שכח שהיא קיימת.

כולנו זקוקים למישהו שיביט בנו כך. וכולנו יכולים להיות המישהו הזה עבור נשמה שמעולם לא זכתה שיראו אותה באור הזה.

השיר נובע ממילותיו של דוד המלך בתהילים - "אחת שאלתי" ומזמין אותנו להתבוננות על חיבור, אמונה, ועל האחדות שמתחת לכל הדברים.

אין צורך להסביר. פשוט להרגיש.

ככה זה".

קרדיטים:

מילים ולחן: זושא - שלמה ארי גייסן וזכריה גולדשמידט

הפקה מוזיקלית: מיכה גורדון

מילים ותרגום:

It’s just your eyes זה רק העיניים שלך

That look in mine שמביטות אל תוך שלי

It’s just knowing זה רק הידיעה

That you’re there for me שאתה נמצא שם בשבילי

It’s nothing big זה לא משהו גדול

It’s all the small things אלו כל הדברים הקטנים

It’s a space you give in your heart זה המקום שאתה מפנה לי בלב שלך

This is how YOU ככה אתה

Show ME מראה לי

That you LOVE me שאתה אוהב אותי

This is how YOU ככה אתה

Show ME מראה לי

That you CARE שאתה באמת אכפת לך

(×2)

אחת שאלתי One thing I ask

מאת ה׳ From Hashem

(×5)

אחת One