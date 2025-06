( קליפ בינה מלאכותית: שי ברק )

ישראל פורטנוי: "השיר הזה התחיל בתחנת אוטובוס ירושלמית. ישבתי על ספסל מכוסה גרפיטי ברחוב אגריפס, לפני כמעט חצי חיים, ובראשי התנגן ליין בס ופסוק – ופתאום התחילה להתגבש המנגינה של "בית תפילה".

באותו זמן, אולי אני עוד לא הייתי מוכן – ואולי, אני מעז לומר, גם העולם עוד לא היה מוכן – למילים האלה להרגיש בבית. אבל משהו עכשיו מרגיש נכון. כאילו החזון שהן נושאות כבר לא חלום – אלא מציאות קרובה והכרחית. המילים לקוחות מישעיהו. אנחנו אומרים אותן בכל תפילה, בכל חג – חזון של אחדות, געגוע וריפוי שמהדהד היום יותר מתמיד. בתור לוי, תמיד הרגשתי חיבור עמוק לתפקיד של המוזיקה בקשר שלנו עם השם. דווקא השיר הזה, מאפשר לי באמת להרגיש את הקריאה הקדומה – לשיר ולשרת בבית המקדש, יחד עם אחיי הלווים – ובמיוחד אחי ממש, מנדי, שהביא להפקה את כל הלב והכישרון שלו בכל תו ותו. צפו בחלק השלישי: שרולי גרין בסשן לייב מלהיב יאיר טוקר | 11:15 השחרור הכפול הזה מסמן את תחילתו של פרויקט אלבום משותף שלי עם 'תודה לך השם'. רוב השירים בפרויקט הזה נובעים מהכמיהה שלנו לגאולה. כולם נושאים את אותו חזון: מוזיקה שנשמעת כמו תפילה, ותפילה שמרגישה כמו מוזיקה. שירים שמחברים אותנו – אחד לשני, אל ה', ואל החלום של בית מקדש מחודש, שבו מוזיקה, תפילה, עם ואלוקים שוב מתאחדים לגמרי. לצד "בית תפילה", אנחנו משחררים גם את "ניגון הבעש"ט" – ניגון שמיוחס למייסד תנועת החסידות. תמיד הרגשתי חיבור מיוחד לבעש"ט, לא רק בגלל שאני נושא את שמו. זה ניגון שאני חוזר אליו שוב ושוב, לרוב ברגעים שקטים של תשובה. יש משהו פיוטי בעיניי בכך שמנגינות שחוברו באירופה בזמנים קשים לעם שלנו – עולות היום בפועל לארץ, נגאלות, ומוכנות להישמע שוב, במהרה, בבית המקדש. הרגשתי שהניגון הזה שייך כאן, לרגע הזה ממש". קרדיטים: מוזיקה TYH / מנדי פורטנוי / אולפני Farbrengable מילים ולחן: ישראל פורטנוי הפקה ועיבוד: מנדי פורטנוי הפקה בפועל: האחים בלומשטיין