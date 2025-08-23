הפרויקט משיק סינגל עם מיטב הכוכבים: "אהבת חינם"

אחרי מעל שנתיים של עבודה אינטנסיבית ושורת סינגלים שזכו להצלחה חוצת מגזרים, פרויקט "מעומקא דליבא" משיקים אלבום ביכורים עם מיטב אומני המוזיקה היהודית.

מאחורי הפרויקט עומדת ענת שמש. שליחת חב"ד בברוקלין שנולדה וגדלה בישראל, שבהשראת מפגשים עם ישראלים וישראליות שחיפשו את הזיק היהודי בניכר והגיעו לבית חב"ד שהקימו היא ובעלה, נולדו הטקסטים.

על ההפקה המוזיקלית אחראי אייל מזיג.

מופע השקת אלבום הבכורה היה מתוכנן ל-ג' תמוז [29 ליוני] המכונה "חג הגאולה" בחב"ד. ויוצרת הפרויקט ענת שמש הקדימה את בואה אל ישראל לביקור מולדת ומשפחה שלא ראתה כבר קרוב לשני עשורים מאז שעזבה לארה"ב. אך אז פרצה המלחמה מול אירן, המופע בוטל כמובן. וענת חוותה לראשונה בחייה את האזעקות הליליות, היירוטים והנפילות והשהייה הממושכת במקלט. ודווקא באותם רגעים וימים במקלט התחדדה לה ההבנה של השליחות המוזיקלית חוצת האוקיינוסים שנכנסה אליה. עם סיום המלחמה ובאורח נס נמצא תאריך חדש ב"בית היוצר" בנמל ת"א [המקום שבו היה אמור להתקיים המופע בתאריך המקורי] רק שהפעם התאריך הסתדר לכל הזמרים והאומנים שמשתתפים באלבום שחלקם לא יכול היה להשתתף בתאריך הקודם, כל הנגנים היו פנויים וזה יצא לפני תאריך החזרה של ענת לארצות-הברית.

המופע התקיים בי"ג תמוז שזה גם יום מיוחד בלוח השנה החב"די ובכלל עם ציון האדמו"ר השישי מלובביץ' שוחרר מהמאסר ברוסיה. המופע היה סולד-אאוט יומיים לפני.

קרדיטים:

מתוך אלבום הבכורה.

ביצוע: נתי רביץ | עדי גביסון | ראובן [רועי] אדרי | יוסף נטיב | רועי לביא | עמי נגר | חביב חיים בן אריה | דניאל ברקת | אברהם-יצחק רוזנצוויג.

מילים: ענת שמש.

לחן: חביב חיים בן אריה

מילים קטע ראפ: ראובן [רועי] אדרי.

עיבוד והפקה מוזיקלית: אייל מזיג.

מילים:

חביב חיים בן אריה:

נְשָׁמָה אַחַת בְּגוּפִים מְחֻלָּקִים

גַּם בְּתוֹךְ אֵלֶּה שֶׁעַכְשָׁיו רְחוֹקִים

רָצוֹן פְּנִימִי לְקַבֵּל אֶת הָאַחֵר

יוסף נטיב:

בַּהֲבָנָה מְלֵאָה גַּם כְּשֶׁלֹּא מִסְתַּדֵּר.

וְאָהַבְתָּ, לֹא רַק בְּמִשְׁעוֹל הַכְּרָמִים

דניאל ברקת:

וְאָהַבְתָּ, גַּם אִם מָצָאתָ פְּגָמִים

וְאָהַבְתָּ, לִרְאוֹת אֶת הַטּוֹב בַּדְּבָרִים,

וְאָהַבְתָּ,

רועי לביא:

פָּשׁוּט וְנָקִי, כָּכָה סְתָם , בְּלִי סִבָּה , בְּלִי הֶסְבֵּר ,

אַהֲבַת חִנָּם.

עדי גביסון:

בְּהִסְתַּכְּלוּת מִלְּמַטָּה רוֹאִים הֶבְדֵּלִים

בִּרְאִיָּה אֱלוֹקִית כֻּלָּנוּ שָׁוִים

גדי פיינגולד:

וּכְמוֹ כָּל נְשִׁימָה שֶׁמְּשַׁחְרֶרֶת אֲוִיר

כָּךְ יְהוּדִי בָּעוֹלָם הוּא נֵר לְהָאִיר.

עמי נגר:

וְאָהַבְתָּ, לֹא רַק בְּמִשְׁעוֹל הַכְּרָמִים וְאָהַבְתָּ,

נתי רביץ:

גַּם אִם מָצָאתָ פְּגָמִים וְאָהַבְתָּ,

ראובן אדרי:

לִרְאוֹת אֶת הַטּוֹב בַּדְּבָרִים, וְאָהַבְתָּ,

עמי נגר ויוסף נטיב:

פָּשׁוּט וְנָקִי, כָּכָה סְתָם , בְּלִי סִבָּה , בְּלִי הֶסְבֵּר ,

אַהֲבַת חִנָּם.

רועי לביא:

וְהַחַיִּים הֵם מַרְאָה הַהִשְׁתַּקְּפוּת הִיא שֶׁלְּךָ

אברהם יצחק רוזנצווייג:

וּמָה שֶׁמּוּלְךָ, מַגִּיעַ מִמְּךָ.

כָּל דָּבָר בָּעוֹלָם נִבְרָא עֲבוּרְךָ,

לַעֲזֹר לְךָ, לְגַלּוֹת אֶת הַטּוֹב שֶׁבְּךָ.

קטע ראפ של ראובן:

ואהבת זה לא רק מצוה זה אחדות זה כואב

זה אומר לעזוב שניה את הכעסים שבלב

כי יש משהו יפה בזה שאני חושב אחרת ממך

זה דוקא יכול להשתלב ולא לגרום לך לאבד את

האמת את עצמך

זה הרבה יותר גדול מרק ממני וממך

זה פנימי אבל עם ידיים משולבות

ללא תנאים עד למימוש כל הנבואות

כולם:

וְאָהַבְתָּ, לֹא רַק בְּמִשְׁעוֹל הַכְּרָמִים

וְאָהַבְתָּ,

גַּם אִם מָצָאתָ פְּגָמִים

וְאָהַבְתָּ

לִרְאוֹת אֶת הַטּוֹב בַּדְּבָרִים,

וְאָהַבְתָּ,

פָּשׁוּט וְנָקִי, כָּכָה סְתָם , בְּלִי סִבָּה , בְּלִי הֶסְבֵּר ,

אַהֲבַת חִנָּם. אהבת חינם.