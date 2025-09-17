היוצר מפלורידה בגרסה מיוחדת לקראת החגים: "כתר" 

בהשראת מסע אישי בין נוסחאות התפילה השונות, משחרר ארי פרייזר את "כתר" - הסינגל הפותח מתוך ה EP"של החגים", סדרה מוזיקלית חדשנית שתציג בכל שבוע בחודש הרחמים והסליחות גרסה חדשה למנגינות תפילה מוכרות.

המיזם המיוחד של פרייזר מציע פרשנות עכשווית למנגינות החגים הידועות, תוך שילוב הקיק המוזיקלי המייחד אותו. לצד "כתר", כולל מיני האלבום גם את "מן המיצר", "הלל", "אבינו מלכנו", ואת "ניגון הבעל שם טוב" שכבר זכה בעבר להד רחב.

"כתר נולד מתוך רגע של אמת מוזיקלית," חושף פרייזר את הסיפור מאחורי היצירה. "כשעברתי להתפלל בנוסח ספרד, שימשתי כחזן וכשתכננתי את תפילת המוסף, גיליתי שאין לי מנגינה מתאימה. במקום להתחמק מהאתגר, החלטתי ליצור משהו חדש - לקחת את המנגינה המסורתית ולתת לה חיים חדשים עם קצב מעודכן."

הגישה החדשה הזו משקפת את הפילוסופיה העומדת מאחורי הפרויקט. בדומה לעבודתו הקודמת עם חגי מזרחי על "ניגון הבעל שם טוב", גם כאן, שואף פרייזר ליצור גשר בין המסורת לעכשווי, בין קהילות שונות בעם ישראל.

כתר הנוכחי משמר את הניואנסים המקוריים של המנגינה הידועה והמוכרת זה דורות, אך מעניק לה פרשנות מוזיקלית חדשה שמתאימה לרוח הזמן. כך, התפילה העתיקה מקבלת צורה מעודכנת שיכולה לדבר עם דור חדש של מתפללים.

ה-EP "של החגים" מגיע כשהמוזיקה היהודית המסורתית זוכה להתעניינות מחודשת. הסדרה מבטיחה מציגה בכל שבוע זווית חדשה על המנגינות שמלוות יהודי בעת התפילה ובחגים תוך שמירה על הרוח המקורית עם נגיעה עכשווית.

קרדיטים:

עיבוד והפקה מוזיקלית: חגי מזרחי