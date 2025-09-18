'חברותא' מארחים את מנדי גולדברג: "מיד תקבלו"

לאחר מספר סינגלים ושיתופי פעולה הצמד ״חברותא״ - דייויד טויב ומוישל׳ה שניידר, בסינגל מרגש לימים הנוראים.
אליהם הצטרף הפעם הזמר והמוזיקאי מנדי גולדברג שלא מזמן פרץ לתחום השירה ומוכיח גם בשיר הזה, שהוא טוב בשירה לא פחות מבשאר תחומיו
את הלחן שמע דייויד מר׳ אליעזר שוובר במהלך הקלטות למחרוזת ימים הנוראים, ״החזרה בתשובה שלי לקראת תשרי תשפ״ו התחילה תוך כדי אותה הקלטה אצל הרב שוובר, שבשמחה הסכים שאוציא לזה גירסה משלי״.
קרדיטים:
לחן: אליעזר שוובר
עיבוד והפקה מוזיקלית: דייויד טויב
גיטרות: אבי סינגולדה
