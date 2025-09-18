כיכר השבת

'חברותא' מארחים את מנדי גולדברג: "מיד תקבלו"

הצמד דייויד טויב ומוישל'ה שניידר מארחים את הזמר מנדי גולדברג לסינגל חדש בלחנו של אליעזר שוובר ברוח הימים הנוראים - "מיד תקבלו". ההפקה המוזיקלית של טויב (סיגנלים וקליפים)

לאחר מספר סינגלים ושיתופי פעולה הצמד ״חברותא״ - דייויד טויב ומוישל׳ה שניידר, בסינגל מרגש לימים הנוראים.

אליהם הצטרף הפעם הזמר והמוזיקאי מנדי גולדברג שלא מזמן פרץ לתחום השירה ומוכיח גם בשיר הזה, שהוא טוב בשירה לא פחות מבשאר תחומיו 

את הלחן שמע דייויד מר׳ אליעזר שוובר במהלך הקלטות למחרוזת ימים הנוראים, ״החזרה בתשובה שלי לקראת תשרי תשפ״ו התחילה תוך כדי אותה הקלטה אצל הרב שוובר, שבשמחה הסכים שאוציא לזה גירסה משלי״.

קרדיטים:

לחן: אליעזר שוובר

עיבוד והפקה מוזיקלית: דייויד טויב

גיטרות: אבי סינגולדה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר