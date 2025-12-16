אליה והב בסינגל קליפ חדש: "עד שהגעת אליי"

כולנו נופלים וקמים בדרך, ומחפשים קצת אור. בחנוכה הזה מגיע אליכם משהו מהלב, שיר חדש ומרגש של הזמר אליה והב - ״עד שהגעת אליי״.

המילים של עציון מוסאי, הלחן וההפקה המוזיקלית של עמוס כהן.

קרדיטים:

מילים - עציון מוסאי

לחן - עמוס כהן

עיבוד והפקה מוסיקלית - עמוס כהן

מילים:

ונפלתי וקמתי, שאלתי אם מישהו מקשיב לי בכלל

אם מישהו יכול לרפא איזה לב מקולקל

וברחתי, נכנעתי, נלחמתי ביצר הבלתי נסבל

ולמה השביל עד אליך מרגיש מעורפל

ונפלתי וקמתי, צעקתי אליך ביער נידח

חיפשתי סימן והיצר צעק לי ״תברח״

והסרתי את כל הקליפות כי נמאס להרגיש מלוכלך

את כל הספקות שהיו בי, השלכתי לפח

וכמה דמעות נפלו על ספרים

מיליון שאלות ואפס מילים

עד שהגעת אליי, עד שהגעת אליי..

וכמה בורות נפערו בדרכים

בין כל השתיקות לב צועק מבפנים

עד שהגעת אליי, עד שהגעת אליי..

ונפלתי וקמתי, כמעט לא נותרו בי כוחות לחזור

בתוך כל החושך הייתי צמא לקצת אור

וקולות שוב אומרים לי תתחיל מחדש, אל תביט לאחור

עלה על הדרך הביתה, ואל תעצור..