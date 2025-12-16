כיכר השבת

אליה והב בסינגל קליפ חדש: "עד שהגעת אליי"

הזמר אליה והב בסינגל חדש ומרגש שכתב עציון מוסאי - "עד שהגעת אליי". הלחן כמו גם העיבוד וההפקה המוזיקלית של עמוס כהן (סינגלים וקליפים)

2תגובות

כולנו נופלים וקמים בדרך, ומחפשים קצת אור. בחנוכה הזה מגיע אליכם משהו מהלב, שיר חדש ומרגש של הזמר אליה והב - ״עד שהגעת אליי״.

המילים של עציון מוסאי, הלחן וההפקה המוזיקלית של עמוס כהן.

קרדיטים:

מילים - עציון מוסאי

לחן - עמוס כהן

עיבוד והפקה מוסיקלית - עמוס כהן

מילים:

ונפלתי וקמתי, שאלתי אם מישהו מקשיב לי בכלל

אם מישהו יכול לרפא איזה לב מקולקל

וברחתי, נכנעתי, נלחמתי ביצר הבלתי נסבל

ולמה השביל עד אליך מרגיש מעורפל

ונפלתי וקמתי, צעקתי אליך ביער נידח

חיפשתי סימן והיצר צעק לי ״תברח״

והסרתי את כל הקליפות כי נמאס להרגיש מלוכלך

את כל הספקות שהיו בי, השלכתי לפח

וכמה דמעות נפלו על ספרים

מיליון שאלות ואפס מילים

עד שהגעת אליי, עד שהגעת אליי..

וכמה בורות נפערו בדרכים

בין כל השתיקות לב צועק מבפנים

עד שהגעת אליי, עד שהגעת אליי..

ונפלתי וקמתי, כמעט לא נותרו בי כוחות לחזור

בתוך כל החושך הייתי צמא לקצת אור

וקולות שוב אומרים לי תתחיל מחדש, אל תביט לאחור

עלה על הדרך הביתה, ואל תעצור..

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
הוא היה ישיבה שלי בשבת וחשף סקיצה מהשיר שלו אין עליך אליה
משה
1
שיר מדהים ומרגש. מי צילם את הקליפ ומי הבמאי?
יוני

