טוביה פרידמן, מקהלת הילדים "מזמור לתודה" ו"מקהלות" במחרוזת "להודות ולהלל"

הזמר והמנצח טוביה פרידמן ומקהלת "מקהלות" ומקהלת הילדים "מזמור לתודה" במחרוזת ברוח ימי החנוכה - "להודות ולהלל". עיבוד מוזיקלי: לייזר ברנדמרק (סינגלים וקליפים)

הזמר והמנצח טוביה פרידמן ומקהלת "מקהלות" ומקהלת הילדים "מזמור לתודה" במחרוזת ברוח ימי החנוכה - "להודות ולהלל".

פרידמן: "המחרוזת הזו היא ניסיון צנוע לבטא את מה שאין הפה יכול לומר. הרי כמה שנודה על הטובות שבורא עולם משפיע עלינו, תמיד נרגיש שאין די במילים ובמעשים כדי לכסות את גודל החסד. ובכל זאת, חובתנו להודות ולשבח אותו אפילו על המעט שאנו מסוגלים לבטא, הטיפה הזו היא התכלית – כי זוהי דרכנו להתקשר אליו."

קרדיטים:

עיבוד: לייזר ברנדמרק

לחנים:

"בהדרת קודש" - לחן: אליעזר קאליש (ביצוע במקור מענדי ורדיגר),

"אילו פינו" - לחן: יוסי גרין (ביצוע במקור מאיר שרמן, יונתן וייס),

"מודים" - לחן מרטין דייוידסון (ביצוע במקור דודו פישר, יהודה צ'יק),

"להודות ולהלל" - חב"ד

