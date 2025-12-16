כיכר השבת

חיים סובר משיק את סינגל הבכורה שלו: "לא להיבהל"

הזמר והיוצר חיים סובר משיק את סינגל הבכורה שכתב והלחין - "לא להיבהל". על ההפקה המוזיקלית והעיבודים הופקד יפתח דקל (סינגלים וקליפים)

(צילום: יצחק הרץ)

הזמר והיוצר חיים סובר משיק סינגל בכורה, ״לא להיבהל”, יצירה אישית, פתוחה וכנה שמתארת מצד אחד את האתגרים שיש לאדם, אך גם את שלוות הבוטח.

לדבריו "בחרתי להפיק ראשון את ״לא להיבהל״ כי למנגינה הזאת אין זמן, בכל רגע נתון היא מדברת, היא נוכחת."

הלחן החם והנוגע ללב, יחד עם העיבוד וההפקה המקצועית של יפתח דקל, מעניקים לשיר עומק רוחני לצד חוויית האזנה עכשווית איכותית ומוקפדת.

קרדיטים:

מילים ולחן: חיים סובר

עיבוד והפקה מוסיקלית: יפתח דקל

מילים:

הכל מתחיל בדף ועט

היד רושמת מחשבות

המח לא מפסיק לדבר

סיפור של שנים

בכמה שירים

בית פזמון הרבה חרוזים

מעבר להר הירוק שם אני חותר

מוכן לחזור לגן כדי למצא בי את הילד

אולי קרוב לאיזה עץ כדי לדעת איך לרדת

לא משנה כמה גבוה בעולם פספסתי שלבים בסולם

אבל בתוך הראש האמונה בוערת

לא גוזלת זכרונות אישיים שכתבתי במחברת היא שומרת

ואין סיכוי שאחיה בעדיה

נפלתי וקם

להודות על כל הטוב שיש

מרים תראש אל השמיים ופותח ת'ידיים זה מה יש

בכל דרכיך דעהו בתוך חדרי הלב

הכל בטוח שאני יודע מה זה לא להיבהל

הכל בהיר זה בסדר להרגיש שביר

להיות אויר בזמן שהדיבור נעלם

תרופה למכה לחבר את הקו

בין ה' אל השם הפרטי המוכר

כמו מים שזורמים אל הים

של אהבה בלב כזה שעולה ויורד

לדעת שהכל זה ממך

שובר גלים עטוף דמעות

החוף מלא שמחות קטנות

נקודה של אור מאפילה

להודות על כל הטוב שיש

מרים ת'ראש אל השמיים

ופותח ת'ידיים זה מה יש

בכל דרכיך דעהו בתוך חדרי הלב

הכל בטוח שאני יודע מה זה

לא להיבהל

על כל הטוב שיש מרים ת'ראש אל השמיים

ופותח ת'ידיים זה מה יש

בכל דרכיך דעהו

בתוך חדרי הלב

הכל בטוח שאני יודע מה זה לא להיבהל

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

