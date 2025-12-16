אלייצור בסינגל חדש מתוך האלבום המתקרב: "דיבורים של אמת"

קרדיטים:

מילים: יאיר אליצור ומשה בן אברהם

לחן: משה בן אברהם

עיבוד והפקה מוזיקלית: משה בן אברהם ואופק יקותיאל

מילים:

דיבורים של אמת איך רציתי לשפוך את הלב

לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב

נשמה בתוך גוף ועובר עלי מה שעובר

ולמרות הטירוף אני שם אני לא מוותר

תסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר

מלחמה פיצוצים זורק את השכל ושר

אי אי אי..

יש בי מהכל אני גן עדן גיהנום

אני טמא אני טהור אני

נופל אני וקם אני

יש בי מהכל אני

בקודש ובחול

אני קטן אני גדול

אני נלחם צועק בקול

שרק בך אני תמיד בוטח

עין במר בוכה ולב שמח

ורק בך אני תמיד בוטח

תמיד בוטח

אי אי אי..

דיבורים של אמת כל הלילה אני ואתה

כמו ילד אבוד מסתובב בעולם משוגע

הרבי הבטיח הרבי אמר

אם לא יפתיע היום בדוק אחכה לו מחר

אין יאוש בעולם יהודי הוא כמו יין ישן

למרות כל הקשיים אני רק משתבח ושר

אי אי אי

יש בי מהכל אני גן עדן גהינום

אני טמא אני טהור אני

נופל אני וקם אני

יש בי מהכל אני

בקודש ובחול

אני קטן אני גדול

אני נלחם צועק בקול

שרק בך אני תמיד בוטח

עין במר בוכה ולב שמח

ורק בך אני תמיד בוטח

תמיד בוטח

אי אי אי..

השם בך אני תמיד בוטח

אתה אוהב אותי ולא שוכח

שרק בך אני תמיד בוטח תמיד בוטח