יוסי גרין ושלמה שמחה בסינגל מרגש: "ממעמקים"

המלחין החסידי הוותיק והמוערך יוסי גרין בשיתוף פעולה חדש ומרגש עם הזמר שלמה שמחה בהפקתם המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי.

יוסי גרין: "לא מזמן נפגשתי עם שלמה שמחה סופרין ני"ו, כדי לשתף פעולה בלחן חדש לאלבום הקרוב שלו – פרויקט מרגש במיוחד שהוא עובד עליו כבר תקופה עם צוות ההפקה הירושלמי הנודע, שאני ועוד רבים מכנים בחיבה - “הקליינבריז” – אלי קליין ואיצי ברי.

שלוימי, אחד הזמרים והמבצעים המובילים בז’אנר שלנו, הוא אדם מלא אור וחום. הוא לא רק זמר גדול, אלא גם משפיע רוחני אמיתי, כזה שמלווה בחורים צעירים בשלבים הכי משמעותיים של חייהם. אני רואה זכות גדולה בהזדמנות לכתוב עבורו שירים לאורך השנים, ולכן כשהתקשר אליי ואמר שיש לו רעיון לשיר שהוא רוצה שאלחין כדי להשלים את האלבום – הייתי נרגש מאד לפגוש אותו.

התיישבנו ליד הפסנתר והוא התחיל לספר:

“המילים של ‘שיר המעלות ממעמקים’ מתהילים, לצערי, מזוהות בעיקר עם רגעים קשים לעם ישראל. כמה וכמה פעמים בשנתיים האחרונות, מאז אותו יום נורא – 7 באוקטובר – עמדנו יחד, דומעים מול ארון הקודש, ואמרנו את הפסוק הזה בקול רועד. אבל בעצם, יש במילים האלו גם עדינות עצומה ויופי מיוחד – זו התחלה של שיחה חשובה ויקרה עם הקב״ה. אני מאמין שהגיע הזמן ללחן שיבטא את זה – מנגינה שתתן לפסוק הזה למקום של תקווה וחיוביות"

דבריו נגעו בי מאוד, והסכמתי מיד. אני הרי אוהב אתגרים – והמילים האלו היו בשבילי אתגר יצירתי. התיישבנו על הפסנתר, ובעזרת ה’ לא עבר זמן רב וכבר ריחפה באוויר מנגינה בהירה ומוארת.

כך נולד השיר החדש שלנו: שלמה שמחה – ממעמקים".

קרדיטים:

הפקה: יוסי גרין ושלמה שמחה

ביצוע: שלמה שמחה

לחן: יוסי גרין

עיבוד: אלי קליין ואיצי ברי