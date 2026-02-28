כיכר השבת

שמוליק גולדשטיין מחדש את גרין: "ליהודים"

לקראת חג הפורים הקרב ובא, מגיש שמוליק גולדשטיין קאבר מרענן לשיר "ליהודים" שהולחן ובוצע במקור על ידי המלחין האגדי יוסי גרין. ההפקה המוזיקלית של גולדשטיין (סינגלים וקליפים)

לקראת חג הפורים הקרב ובא, מגיש הזמר והיוצר שמוליק גולדשטיין קאבר מרענן לשיר "ליהודים" שהולחן ובוצע במקור על ידי המלחין האגדי יוסי גרין, באלבומו "התו השמיני".

קרדיטים:

לחן: יוסי גרין

ביצוע במקור: יוסי גרין

עיבוד: שמוליק גולדשטיין

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר