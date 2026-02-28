שמוליק גולדשטיין מחדש את גרין: "ליהודים"

לקראת חג הפורים הקרב ובא, מגיש הזמר והיוצר שמוליק גולדשטיין קאבר מרענן לשיר "ליהודים" שהולחן ובוצע במקור על ידי המלחין האגדי יוסי גרין, באלבומו "התו השמיני".
קרדיטים:
לחן: יוסי גרין
ביצוע במקור: יוסי גרין
עיבוד: שמוליק גולדשטיין
לקראת חג הפורים הקרב ובא, מגיש הזמר והיוצר שמוליק גולדשטיין קאבר מרענן לשיר "ליהודים" שהולחן ובוצע במקור על ידי המלחין האגדי יוסי גרין, באלבומו "התו השמיני".
קרדיטים:
לחן: יוסי גרין
ביצוע במקור: יוסי גרין
עיבוד: שמוליק גולדשטיין
כן (100%)
לא (0%)
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ
0 תגובות