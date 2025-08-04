עתיד טכנולוגי מבטיח - בוא תהיה טופ!

שלושה מסלולים ייחודיים בשיתוף פעולה עם המכללה המובילה ללימודי הנדסאים - 'אורט סינגאלובסקי ת"א' ( צילום: כיכר השבת )

יש דברים שהכם כבר לא סוד ושווה לכם לדעת עליהם - יחידת הניסויים הסודית של צה"ל מציעה לכם הזדמנות ייחודית לשלב ערכי יהדות עם טכנולוגיה מתקדמת, תוך פיתוח קריירה מבטיחה בתחומי העתיד.

'פרויקט יואב' מציע כעת שלושה מסלולים ייחודיים בשיתוף פעולה עם המכללה המובילה ללימודי הנדסאים - 'אורט סינגאלובסקי ת"א' כאשר לכם נותר רק לבחור את המסלול הכדאי ביותר עבורכם. מסלול האלקטרוניקה מתמחה בפיתוח רחפנים ורובוטיקה מתקדמת, תחום שמוביל את המהפכה הטכנולוגית העולמית. המתגייסים ירכשו ידע וניסיון בטכנולוגיות חדשניות שיפתחו בפניהם דלתות לקריירה מבריקה בהיי-טק.

מסלול החשמל מציע השתתפות בפרויקטים הנדסיים פורצי דרך, המשלבים תכנון, פיתוח ויישום של מערכות חשמל מתקדמות. הידע הנרכש יהווה בסיס איתן לקריירה בתעשייה ובעולם הפרטי.

ולבסוף, מסלול התעשייה והניהול מתמחה במערכות BI (בינה עסקית) ומערכות מידע מתקדמות. המסלול מכשיר מומחים לניתוח נתונים וניהול מערכות מידע, כישורים מבוקשים ביותר בשוק העבודה המודרני.

תחשוב טופ על העתיד שלך - הצטרף לפרויקט יואב ובנה את הקריירה שחלמת עליה >>

מדוע פרויקט יואב הוא הבחירה הנכונה?

הפרויקט מתאים במיוחד לצעירים חרדים הרוצים לשמור על אורח חייהם תוך רכישת מקצוע מבוקש. המסגרת מספקת סביבה מכבדת ומתחשבת, עם התאמות הולמות לאורח החיים החרדי, כולל הפסקות לתפילה ושמירה קפדנית על כללי הכשרות.

המשרתים ביחידה נחשפים לטכנולוגיות הכי מתקדמות שקיימות היום, תוך עבודה לצד מיטב המומחים בתחום. הניסיון הנרכש ביחידה פותח אפשרויות קריירה מצוינות בחברות הטכנולוגיה המובילות במשק.

עם ביקוש הולך וגובר למומחי טכנולוגיות מתקדמות בשוק העבודה הישראלי, בוגרי פרויקט יואב מוצאים את עצמם מבוקשים במיוחד על ידי מעסיקים ברחבי המשק.

מועד הגיוס מתקרב - עכשיו הזמן לפעול

עם פתיחת ההרשמה למחזור הגיוס בסוף אוגוסט, זוהי ההזדמנות שלך להצטרף למעגל המצומצם של מובילי הטכנולוגיה הבטחונית בישראל ולהירשם כבר עכשיו לאחד מהמסלולים המבטיחים ב'פרויקט יואב'.