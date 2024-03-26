רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו תועדה אומרת לשחקן המתחזק אביב אלוש, בעצרת תפילה שנערכה בסוף השבוע בכותל המערבי: "אני שמחה שאתה בתהליכי התחזקות, זה דבר טוב, אתה מוזמן כאורח כבוד לשיעורי התנ"ך אצל ראש הממשלה יחד עם שי גראוכר" | צפו בתיעוד בלעדי (ברנז'ה)
רגע לפני תחילתה של שנה חדשה יוצא שיר חדש מתוך פרויקט לימוד התורה "ותן חלקנו", הפעם בביצוע מרגש של הזמרים הישראלים עומר אדם עם אביב אלוש - "לא לבד" שכתבו והלחינו תלמידי "ותן חלקנו". ניהול אמנותי: אבי אוחיון ומתן דרור
במהלך עשרת ימי תשובה הגיעו לא מעט מפורסמים, יחד עם חברם רב הסלבס מרדכי חסידים, לתפילת הסליחות בכותל המערבי. בין היתר: ציון ברוך, אביב אלוש, תום קשתי, ישראל אטיאס, אלירז שדה, גיא זוארץ, יעל בר זוהר ואגם רודברג. צפו בתיעוד (ברנז'ה)
השחקנים הישראלים אביב אלוש וגיל דסינו ביטון הגיעו, יחד עם חברם הטוב, רב הסלבס מרדכי חסידים, לתפילה בציונם של מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף וראש הישיבה הגאון חכם בן ציון אבא שאול זצוק"ל. צפו בתיעוד (ברנז'ה)
השחקנים הישראלים אביב אלוש, איתי תורג'מן, דני שטג וגילי דצ'ו, הגיעו אמש (רביעי) יחד עם חברם רב הסלבס מרדכי חסידים לתפילה בציון הבאבא סאלי זיע"א ולאחר מכן לסעודת ראש חודש בציון ראש הישיבה הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל. תיעוד (ברנז'ה)