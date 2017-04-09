מאות בחורי ישיבות הקטנות של חסידי סאטמר מרחבי ארה"ב, התאספו במוצש"ק למעמד מיוחד של מבחן פומבי בעל פה, על כמה מסכתות שבש"ס, במסגרת ארגון 'ותלמודו בידו' | את הבחורים העמידו בכור המבחן הרבנים הגאונים רבי בנימין ברייער דומ"ץ ק"ק ויז'ניץ, וויען בב"פ, ורבי אברהם שווארץ | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר מסאטמר, שהביע הנאתו המרובה מידיעותיהם של התלמידים, והאציל מברכות קודשו לרוב (חסידים - עולם הישיבות)
בימים האחרונים אושר באופן סופי על ידי משרדי האוצר והחינוך מינויו של הרב אברהם שוורץ, נציג 'שלומי אמונים', לתפקיד סמנכ"ל בשכר בחינוך העצמאי, בכך תמה לה הסאגה בין 'דגל התורה' ו'שלומי אמונים'. פרסום ראשון (בארץ)
העיר החרדית חריש יוצאת לדרך: ועדת הערר הארצית במשרד הפנים דחתה את כל הערעורים וההתגדויות להקמת העיר. בראיון מיוחד ל"כיכר השבת", אומר הרב אברהם שוורץ, חבר הוועדה לתכנון העיר חריש: "בתוך חודשיים-שלושה יצאו המכרזים", לדבריו החילונים לא יוכלו לעצור את הקמת העיר החרדית, הוא חושף מי החסידויות שכבר פנו אליו לבדוק את האופציות, ומה דעתו על 'המודיע'? ראיון מיוחד
היישר מיפן, משוחח ר´ אברהם שוורץ, העסקן המסייע לעצורים במדינה עם כיכר השבת ומתאר את המתרחש במדינה מוכת ההלם ● "יצאה הודעה כי הכור יצא מכלל שליטה. לטוקיו הגיע ענן רדיואקטיבי. הפחד במדינה גדול" ● "נכון לעכשיו העצורים עדיין באותו בית-כלא. ייתכן שיועברו" (בעולם)