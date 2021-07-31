מחקר פורץ דרך של אוניברסיטת ייל גילה עקבות כימיות של אופיום בתוך ואזת 'אלבסטר' בת 2,500 שנה, ובכך מספק את העדות החזקה ביותר עד כה לשימוש המקיף באופיאטים במצרים העתיקה | התגליות מחברות בין רשתות האליטה של התרבות המצרית לבין שכבות העם הפשוטות ומעלות את האפשרות כי ואזות דומות שנמצאו בקברו של תות ענח' אמון הכילו גם הן אופיום יקר ערך (בעולם)
קניתם זר פרחים יפהפה לשבת? לא משנה אם הוא מדוכן בצידי הדרך או מחנות סופר יוקרתית - זר נבול זה זר עצוב. הנה 7 דברים שאתם חייבים לעשות כדי לא לאבד אותם בטרם עת וליהנות מזר פרחים טרי ורענן לאורך זמן (בית)