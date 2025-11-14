כיכר השבת
'דרך התמודדות עם מצוקות"

ארכיאולוגים חושפים שימוש נפוץ בחומרים ממכרים במצרים העתיקה

מחקר פורץ דרך של אוניברסיטת ייל גילה עקבות כימיות של אופיום בתוך ואזת 'אלבסטר' בת 2,500 שנה, ובכך מספק את העדות החזקה ביותר עד כה לשימוש המקיף באופיאטים במצרים העתיקה | התגליות מחברות בין רשתות האליטה של התרבות המצרית לבין שכבות העם הפשוטות ומעלות את האפשרות כי ואזות דומות שנמצאו בקברו של תות ענח' אמון הכילו גם הן אופיום יקר ערך (בעולם)

הואזה המצרית העתיקה (צילום: Yale University)

מחקר חדש שבוצע באוניברסיטת ייל חשף עקבות מובהקות של אופיום בתוך ואזת אלבסטר עתיקה מהמוזיאון ייל פיבודי. בעוד ממצאים אלו מצביעים על מסורת נפוצה של שימוש באופיאטים, החוקרים מזהים קשר אפשרי בין כלי אלבסטר יוקרתיים, שעליהם חריתות בארבע שפות עתיקות - אכדית, עילמית, פרסית ומצרית - לבין מבנים חברתיים מרכזיים במזרח הקדום. הוואזה שנבדקה נשאה את שמו של המלך הפרסי חשיארש הראשון, והמחקר נעזר במתקדמות כימיות כדי לאתר שאריות של מורפין ונוסקאפין, שנחשבות לסמנים מובהקים של אופיום.

המחקר אינו הראשון שמצא עקבות לשימוש בסם במצרים, אך לראשונה מתקבל יסוד כימי מובהק המצביע על כך שהשימוש לא היה מקרי, חד פעמי או מוגבל לאליטה בלבד. בעבר נמצאו שרידי אופיום גם בקברים של סוחרים מהתקופה החדשה במצרים, מאות שנים לפני התקופה הפרסית. החוקרים מעריכים כי הוואזות היוו סמל תרבותי המזוהה עם צריכת אופיום, בדומה לנרגילות בהווה.

הממצאים שופכים אור חדש גם על כלי האלבסטר מפוארים שנמצאו בקברו של תות ענח' אמון, שאותם חיפשו קדמונים ושודדי קברים. חוקר הכימיה אלפרד לוקס כבר בשנת 1933 בחן את השרידים הדביקים שנמצאו בכלים אלה אך לא הצליח לזהות את החומר, ורק עתה עולה האפשרות שמדובר באופיום. גם רשומות הארכיאולוג הווארד קרטר חושפות כי שודדי קברים חיפשו במיוחד את תכולת הכלים, עד כדי גירוד הכלים שכן השאירו סימני ציפורניים בתוך הכלי.

כתוצאה מהממצאים עולה הצורך לבחון מחדש את תכולת הוואזות והקשר שלהן למנהגים תרבותיים ורפואיים, מתוך הבנה ששימוש באופיום היה תשובה מוכרת למצוקות ולהתמודדויות נפשיות - חברתיות שנמשכו דורות רבים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר