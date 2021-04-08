חנוכה כבר כאן, וזה הזמן שבו כולם מחפשים איך לחדש, איך לרגש, ואיך להגיש לשולחן חג עם טעם שיישאר איתנו הרבה אחרי שהנרות יכבו. השנה, מותג השוקולד קליק מציג סדרת מתכונים חדשה ומפתיעה במיוחד שיעזרו לכם ליצור את ערב הלביבות המושלם
כל מתכון שאושרית אברג'יל רוקחת הוא חגיגה לפה ולעיניים. העוף והירקות שבקדירה הזו שוהים יחדיו בתוך התבנית עם מרינדה ממכרת שכוללת מרכיב מפתיע במיוחד, סופגים את טעמיה ויוצרים מעדן שאי אפשר להפסיק לאכול (מתכונים, אוכל)
ביסקוויטים בפסח? אל דאגה, מדובר רק בתחליף מוצלח במיוחד (וגאוני, אם תשאלו אותנו): מצות. כן, דמיינו את זה: שכבות של מצות מרוככות קמעא, קרם שמנת ושוקולד וקמצוץ של טעם אגוזי, למען הטוויסט. טעים, טעים, טעים (מתכונים, אוכל)
חשבנו לתומנו שכשפסח יחלוף ונתרגל לשגרה הביתית שנכפתה עלינו, נחזור לאכול נכון ולהתאמן. אך משום מה, כל עוד אנחנו בסגר, הפה מסרב להיסגר. מזל שלאושרית אברג'יל יש מתכון לסלט קינואה וירקות בריא, עשיר ומשביע, שאפשר לשמור במקרר לפחות יומיים (מתכונים, אוכל)
חג הפורים יחול בעוד כשבוע ומחר נהנה כולנו מיום חופש שמאפשר לנו להתחיל להתכונן ליום השמח ביותר בשנה ולהכין אוזני המן פריכות מבחוץ, רכות מבפנים וטעימות ברמות. המלצה של אושרית: הכינו כמות מספקת ואתם מסודרים למשלוחי מנות (מתכונים, אוכל)
אצל אושרית אברג'יל, כיאה לה, כל מתכון מכיל לא מעט מרכיבים ושלבי הכנה, אבל התוצאה המרהיבה שווה את ההשקעה באופן חד משמעי. הנה מתכון לאורז עם אטריות, קוביות עוף וירקות, שנדמה כי נלקח היישר מתפריט של מסעדה בסגנון המזרח הרחוק (מתכונים, אוכל)
לא הספקנו למצמץ ושוב מגיעה לה שבת ולמרות כמות השעות האינסופית שהעברנו במטבח בתקופת החגים, גם לה מגיע שנשקיע בה. אושרית אברג'יל עם מתכון לעוגת ביסקוויטים מיוחדת בצורת פירמידה, עם כדורי שוקולד בתוכה, שניתן להכין בגרסה חלבית או פרווה (מתכונים, אוכל)