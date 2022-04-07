כמדי שנה, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין פרסם היום מכתב ברכה לחברי הקהילה היהודית בארצו לקראת ראש השנה | במכתב, שפורסם באתר האינטרנט של הקרמלין, הוא הדגיש כי יהודי רוסיה תורמים תרומה חשובה לפיתוח המדינה (מדיני)
נשיא המדינה שמעון פרס שלח היום איגרת ברכה לנשיא מצריים הנבחר מוחמד מורסי. באיגרת בירך פרס את מורסי לרגל מינויו וקרא לו להמשיך את שיתוף הפעולה עם ישראל. "מייחלים להמשך שתוף הפעולה עם העם המצרי בהתבסס על הסכמי השלום שנחתמו בינינו לפני יותר משלושה עשורים ואשר מחובתנו לשמרם ולטפחם למען רווחת שני העמים" אמר פרס. (אקטואליה, חדשות)