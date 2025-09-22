כיכר השבת
כמדי שנה

"מברך מקרב לב": הנשיא פוטין באיגרת ברכה ליהודי רוסיה לקראת השנה החדשה 

כמדי שנה, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין פרסם היום מכתב ברכה לחברי הקהילה היהודית בארצו לקראת ראש השנה | במכתב, שפורסם באתר האינטרנט של הקרמלין, הוא הדגיש כי יהודי רוסיה תורמים תרומה חשובה לפיתוח המדינה (מדיני)

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין (הקרמלין)

נשיא רוסיה כתב איגרת מיוחדת ליהודי מדינתו, לרגל ראש השנה. במכתב, שפורסם היום (שני) באתר האינטרנט של הקרמלין, הוא הדגיש כי יהודי רוסיה תורמים תרומה חשובה לפיתוח המדינה.

המכתב של הנשיא (צילום מסך)

"חברים יקרים! אני מברך אתכם מקרב לב בחג ראש השנה. החג מסמן את תחילת השנה החדשה בלוח השנה היהודי, קורא למאמינים לתשובה וקורא לרחמים וחמלה. הוא מסמל מחויבות לאידיאלים המוסריים הגבוהים העומדים בבסיס כל הדתות המסורתיות".

"גישה אכפתית כלפי ההיסטוריה של עמם והיצמדות למסורות עתיקות משמשות כיום כתמיכה רוחנית ליהודי רוסיה. אני מאחל לכם בריאות, הצלחה וכל טוב", מסר פוטין.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (67%)

לא (33%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר