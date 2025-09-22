נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כתב איגרת מיוחדת ליהודי מדינתו, לרגל ראש השנה. במכתב, שפורסם היום (שני) באתר האינטרנט של הקרמלין, הוא הדגיש כי יהודי רוסיה תורמים תרומה חשובה לפיתוח המדינה.

"חברים יקרים! אני מברך אתכם מקרב לב בחג ראש השנה. החג מסמן את תחילת השנה החדשה בלוח השנה היהודי, קורא למאמינים לתשובה וקורא לרחמים וחמלה. הוא מסמל מחויבות לאידיאלים המוסריים הגבוהים העומדים בבסיס כל הדתות המסורתיות".

"גישה אכפתית כלפי ההיסטוריה של עמם והיצמדות למסורות עתיקות משמשות כיום כתמיכה רוחנית ליהודי רוסיה. אני מאחל לכם בריאות, הצלחה וכל טוב", מסר פוטין.