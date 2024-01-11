קבוצת האקרים מאיימת על גוגל באולטימטום יוצא דופן: פיטורי שני חוקרי סייבר מובילים או פרסום מידע פנימי רגיש | הפרצה שהתגלתה במערכת סלספורס חשפה מאות ארגונים ברחבי העולם למתקפות פישינג מתוחכמות, ומדגישה את הפגיעות של שרשראות אינטגרציה בענן ואת הצורך הדחוף בהגנה מתקדמת על נתוני עסקים ומשתמשים (טכנולוגיה)
המבקר אנגלמן דורש מהרטמכ"ל הלוי לקבל חומרים מסווגים שיסייעו לו לבדוק שורה ארוכה של נושאים שקשורים לאירועי המלחמה | אנגלמן דורש נגישות למידע בתחומי המודיעין, היערכות לאיומי המנהרות והקשר עם הדרג הפוליטי (חדשות)