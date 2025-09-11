המלחמה מול כוחות הגרילה ברצועת עזה נמשכת ובימים האחרונים הלחימה התמקדה בעיקר באיזור דרום הרצועה.

כוחות אוגדה 36 השלימו את פעילותם המבצעית בחאן יונס שבדרום רצועת עזה וכעת נערכים למשימותיהם הבאות.

במהלך החודשים האחרונים, כוחות האוגדה, ביניהם לוחמי צוותי הקרב החטיבתיים גולני, 188 ו-900, פעלו להעמקת השליטה המבצעית במרחב ולמיסוד ציר ׳מגן עוז׳ - ציר אסטרטגי החוצה את העיר חאן יונס ממערב למזרח.

חטיבת האש 282 סיפקה סיוע אש צמוד לכוחות המתמרנים באמצעות מאות תקיפות אוויריות וארטילריות שהביאו לחיסול מאות מחבלים, ביניהם מחבלים שפשטו לשטח הארץ והשתתפו בטבח הרצחני של חמאס בשמחת תורה.

במסגרת הפעילות בשיתוף עם לוחמי יהל״ם, הושמדו עשרות קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים, ביניהם תוואים בעלי חדרי שהייה של ארגון הטרור חמאס.