אבל אז קרה משהו: אחת מבנותיו שהשתוללה בידיו,
הורידה לו בטעות את הקפוצ'ון מהראש, לעיניי התגלה בחור קרח לחלוטין, ריסים, גבות, הכל
ללא שיער בכלל. ואז ראיתי את הצמיד שלו, הצמיד של בית החולים בו הוא מטופל. אכלתי את הלב שלי: הוא חולה סרטן, בטח בא
לכאן בין טיפול לטיפול להיות עם ילדיו קצת. מה עשיתי? (מגזין)
חתכו אתכם בכביש? יש לזה תוצאה קשה - ואנחנו לא מתכוונים לעצבים והכעס שנגרמים לנו, אלא למנגנון מורכב הרבה יותר ומסוכן הרבה יותר. מחקר חדש מוכיח שגסות רוח עשויה להביא לטיפול רפואי לקוי בשל אבחון שגוי (מחקרים, בריאות)
"היא לא באה לי טוב בעין", "מהרגע הראשון שראיתי אותו ידעתי שיש בו משהו חשוד". מה בין אינטואיציה לבין ראייה פנימית. והאם העין האנושית מסוגלת לקלוט הרבה יותר ממה שנאמר, עין רואה והלב חומד, ומה כוחה של הסתכלות?
לתאומים יש קשר אינטואיטיבי חזק, ככה טוענים זוגות תאומים רבים וטובים. זה קרה גם בין האחיות שרה מריוס ולאה רוג'רס, תאומות זהות בנות 35 מארה"ב, שילדו באותו היום ובאותה השעה, אבל יש רק הבדל יחיד אחד (תאומות ואינטואיציה)
אנו אלופים בלהתכסות במסכות, אני אף נוהגים להחליף אותם בהתאם וביחס לסביבה בה אנו מצויים,. גם אם לא נרצה בכך, אנו מכסים תכונות או קווי אופי שאיננו רוצים שיידעו על קיומן, אך ישנה תכונה שכולנו נוהגים להסתירה. למה אנחנו באמת מסתתרים מתחת למסיכה?