הזמר והיוצר ארי גולדוואג חובר שוב למלחין איצי קפלוביץ' בשיר שנולד בהשראת המלחמה שהחלה בשמחת תורה. המילים מתוך ההקפות, הלחן שלקפלוביץ, גולדוואג אחראי על העיבוד וההפקההמוזיקלית. כשאל השניים מצטרפים רבני ותלמידי ישיבת שעלבים בשירה (סינגלים וקליפים)
הזמר והיוצר ארי גולדוואג בסינגל חדש דואט עם הזמר והיוצר איצי קפלוביץ' - "מה רבו" מתוך האלבום שיצא בימים אלו "גישמאק להיות יהודי". הלחן והמילים של קפלוביץ כשגולדוואג ושרה גולד שותפים גם למילים. עיבוד: ALOU מיוזיק (סינגלים)