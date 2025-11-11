כיכר השבת

איצי קפלוביץ' וארי גולדוואג בסינגל קליפ לכבוד לומדי התורה: "זמר"

הזמר והיוצר איצי קפלוביץ' מארה"ב מארח את הזמר והיוצר ארי גולדוואג לסינגל קליפ חדש שהלחינו יחד - "זמר". ההפקה המוזיקלית של ארי גולדוואג (סינגלים וקליפים)

(צילום: ירמיהו ון ואבי דיר ויז׳ואלס)

הזמר והיוצר איצי קפלוביץ' בדואט חדש מקפיץ וסוחף עם ארי גולדוואג - "זַמֵּר".

השיר הוא סנונית מתוך אלבום EP כפול בשם "זַמֵּר – תלמידי חכמים", שיכלול שירים המדגישים את היופי והכוח שבלימוד התורה.

את ההשראה, קיבל איצי בזמן לימוד הדף היומי. מהמילים בדף צ"ט שבמסכת סנהדרין, "זַמֵּר בכל יום". וביחד עם ארי נוצר הלחן המרומם, המזכיר לכולנו שכל אחד ואחד יוצר ניגון ייחודי בעולם באמצעות לימוד התורה שלו.

כל אחד מאיתנו, שר ניגון מיוחד משלו בלימוד התורה. וככל שאנחנו מתעמקים יותר בלימוד, כך הניגון מתוק יותר, חזק יותר, ומהדהד בעולם הזה ובעולם האמת.

קפלוביץ', זמר ויוצר המתגורר בארה"ב. ומרבה להופיע שם באירועים שונים ובקומזיצים. החיבור עם גולדוואג, כבר הוליד כמה שיתופי פעולה ודואטים. שהאחרון שבהם "אנא ה' עננו", יצא על רקע הטבח הנורא בשמחת תורה.

"אנו מקווים שהקליפ המתלווה לשיר, בהשתתפות הרב אלי שלר יעורר השראה לשיר את שירת התורה בכל יום מחדש", אומר איצי.

קרדיטים:

לחן: איצי קפלוביץ וארי גולדוואג

הפקה מוזיקלית: ארי גולדוואג

