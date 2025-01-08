החל מעוד חודשיים, מבקרים מ-85 מדינות, לרבות ישראל, שעד כה לא נזקקו לוויזת הנוסעים לבריטניה לשהות קצרה, פחות מחצי שנה, יידרשו להשיג אישור נסיעה אלקטרוני (ETA) על מנת להיכנס למדינה | מבקרים שלא ישיגו את האישור הנדרש או אשרת כניסה, לא יוכלו יותר לנסוע באופן חוקי לבריטניה (תעופה)
אם רציתם או תכננתם לטוס לבריטניה בתקופה הקרובה, עליכם להיערך מחדש לכניסה למדינה | על פי הודעה שפרסמה השגרירות הבריטית בישראל, החל מהיום אזרחי ישראל המבקשים להיכנס לבריטניה צריכים למלא בקשת כניסה במערכת ה-ETA (Electronic Travel Authorization) תמורת תשלום בטרם הגעתם למדינה | כל הפרטים שעליכם לדעת (תעופה, בעולם)