לרגל החתונה הגדולה של נכד האדמו"ר מסערט ויזניץ ונכד האדמו"ר מויזניץ שמתקיימת היום בהיכל הספורט בחיפה, המלחין המיתולוגי הרב חיים בנט בלחן חדש ומקורי בביצוע מקהלת רננו חסידים ובעיבודו של איתן פרישברג (סינגלים)
המלחין החסידי הוותיק, ר' חיים בנט, ביצירה חדשה שהלחין עבור הדלקת הנרות בחסידות סערט ויז'ניץ. על השירה הופקד הזמר מוישי רוזנברג שמלווה במקהלת ידידים ובמקהלת הילדים של בנט בבני ברק 'רננו חסידים' (סינגלים)