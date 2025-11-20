'אפרים החזן' משיק מחרוזת ראשונה משירי ההלל

הזמר והחזן אפרים החזן משיק סדרה חדשה: מחרוזת שירים מתפילת ההלל, המשתרעת על פני שישים שנות מוזיקה יהודית. כל מחרוזת תכלול גרסאות שונות של מנגינות מגוונות – מניגונים מסורתיים וחסידיים ועד יצירות קלאסיות, ובכך תציג את עושרה של המוזיקה היהודית משנות השישים ועד היום.

אפרים בחר דווקא ב"הלל" בשל ייחודיותה: זו תפילה שהעם היהודי כולו שר יחד בהקשרים שונים, מראש חודש ועד חגים וחנוכה. מאז ילדותו הוא חווה את החוויה של קהילה שלמה שרה יחד, וזה בדיוק מה שהוא רוצה להביא לציבור דרך הסדרה הזו. כל מנגינה במחרוזת היא מקורית, ובכל קטע של הלל ישולבו סגנונות שונים: קלאסי, קרליבך, מסורתי, חרדי, ואפילו יוצרים עכשוויים.

"בחודשים האחרונים", מספר אפרים, "חוויתי התחברות מעמיקה עם הקהל, בעיקר צעירים, בהופעות שונות בארץ. מהשידורים ברדיו ועד למופעים חיים בבתי כנסת ובקבוצות" – הקהל מרגיש את האווירה המיוחדת שאפרים מביא, והציבור מחכה בציפייה לחומר חדש. עדויות מהשטח מציגות קהל שמתחיל לרקוד ולשיר לאחר הופעות, משפחות המזמינות אותו להיות שליח ציבור בבתי כנסתם, וקהילות שחוות חוויה קהילתית מעמיקה דרך השירה שלו.

הפרויקט החדש מתוכנן כסדרה בחלקים (חלק א', חלק ב', וכנראה גם חלק ג'). חלק ב' צפוי לצאת לפני חנוכה, עם קטעים ייחודיים לתקופה זו. לכל חלק יהיה טעם משלו, תוך שמירה על המטרה המרכזית: להביא את עושר המוזיקה היהודית בדרך שתתחבר לכל אחד ואחת מהקהל.

הפרויקט מתקדם באמצעות שיתוף פעולה עם אולפני בנט וחיים בנט, המסייעים בעיצוב וארגון הסדרה. אפרים בנה את המחרוזת הזו על בסיס ניסיונו העשיר – שירים ששר במהלך שנים רבות, בבמה, בהופעות ובשיתופים קהילתיים שונים.

במילותיו שלו, אפרים מסכם: "אני אדם שמביא אנשים להרגיש – בתפילה, בשירה בחתונה, בשירה בהופעה. מעבר לכך, המטרה שלי היא להביא שמחה בכל צורה אפשרית, והמחרוזת הזו היא ביטוי של החזון הזה".

"אפרים החזן" הוא חזן מפורסם בחיפה, משלב בעצמו את כל העולמות. במקור הוא מזוהה כדתי לאומי, ציוני, מוכר מאוד בחיפה והסביבה, אבל בה בעת הוא מקורב לבסיסי היהדות החסידית והליטאית בעיר, מסתופף גם אצל כ"ק האדמו"ר מסרט ויז'ניץ, וגם מרבה לבקר ולחזן בישיבה הליטאית המקומית "נחלת הלויים".

קרדיטים:

עיבוד והפקה מוזיקלית: איתן פרישברג

הפקה: אפרים החזן

רשימת השירים במחרוזת:

ברכת הלל

0:40

הפוגה מוזיקלית - מקימי/קרליבך

0:55

רם רם רם - אור חדש

1:32

מקימי - מונה רוזנבלום

2:47

הפוגה מוזיקלית - בצאת ישראל/בן ציון שנקר

3:00

בצאת ישראל - מקורי לדינו

3:36

בצאת ישראל/מה לך הים - נפתלי קמפה

4:51

ישראל בטח בה׳