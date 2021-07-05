שעות אחר הצהריים ארוכות, חמות ולפעמים חסרות מעש... מה דעתכם על בילוי מהנה במטבח יחד עם הילדים? חוץ מההזדמנות נהדרת של חוויה משותפת העניקו להם חכמת חיים. למדו אותם איך למדוד כמויות, לבדוק מאכלים כמו ביצים ותבלינים, איך מפעילים תנור וכיצד שומרים על כללי הבטיחות במטבח (אפיה)
מאות תגובות, אלפי מתכונים וזוכה אחת • תחרות הבישול הבריא של 'כיכר השבת' ואלקטרולוקס הגיעה לסיומה • שפיות כיכר השבת בחרו מתכון מנצח אחד ומיוחד וסיר הטיגון באוויר - AIRFREYER נשלח לזוכה • ומי הזוכה? כנסו וגלו >> (הפתעה)
הדסה בן מוחא בשיתוף אלקטרולוקס | עריכה: חיה כהן|מקודם|
6
מנת פתיחה חגיגית של קוביות דג בשרניות, עטופות במרינדה מתקתקה שמגישים לצד בטטות נימוחות מבפנים וקראנצ'יות מבחוץ. בזכות טכנולוגיית פיזור האוויר של סיר הטיגון המיוחד של 'אלקטרולוקס', הבישול דורש מעט מאוד שמן והתוצאה עדיין עסיסית וטעימה (מתכונים לשבועות, אוכל)
כמה פעמים נכנסתן לחג בתחושה של החמצה קלה, כשאתן מותשות מעמל הימים האחרונים, עומדות שעות על גבי שעות במטבח במטרה להספיק עוד עוגה, עוד מאפה, ואולי עוד תבשיל? כמה נחמד יהיה אם נכניס את החג רגוע יותר, אם יהיה לנו עוד קצת זמן לעצמינו, ונתכונן לחג ברוגע ובנחת יותר עם בני המשפחה שלנו (צרכנות, מקודם)
ערב פסח זה זמן של קניות, ואחד מהענפים הכי מבוקשים בערב חג זה ענף מוצרי החשמל. עקרות בית רבות מנצלות את הזמן ובמקום לנקות, להבריק ולהתעייף, הם פשוט מחדשות קבלו מדריך מעמיק לקנית התנור הנכון (צרכנות, שיווקי)
ערב חג שבועות ובעוד שעה האורחים מגיעים ואתם צריכים להספיק לאפות את הפשטידות את העוגות, את הפיצריות המסורתיות ולהספיק מלא. לארגן את המטבח, את חדר האורחים ועוד משימות הגוזלות את מיטב זמנכם, אך התנור מצידו לא מוותר לכם ובין לבין דורש לגשת אליו ולסובב את המאפים כדי שהם יאפו מכל הצדדים. מה עושים? (אוכל, שיווקי)
ביקוש רב נרשם בחנויות בשבועות האחרונים למכונות הכביסה של חברת 'אלקטרולוקס' וזאת הודות לטכנולוגיה המתוחכמת לאמינותם, לאיכותם ולתוצאות הבוהקות שהיא מספקת יום יום לאורך שנים. מהם היתרונות? (צרכנות, שיווקי)