בכל פעם שתצטרכו קלידן או תזמורת, זמר או מקהלה, לחתונה או הופעה, או לסתם ערב פרטי - הם שם מאחורי הקלעים | המפיקים המוזיקליים (אַמַרְגַנִים בלע"ז) של אנשי המוזיקה, מנהלים את עולם האירועים והתרבות במגזר החרדי, שגדל באופן משמעותי בעשורים האחרונים | לרגל פתיחת עונת החתונות יצאנו לסקר מקרוב את העולם שמצוי בצללים ושולט בתעשיית המוזיקה החרדית (מגזין)
האמרגן החרדי יוחאי כפיר, מתייחס לבדיקת מס ההכנסה בנושא תעשיית החתונות החרדיות. בשיחה שקיים עם מנחם טוקר ברדיו קול חי, אמר כפיר כי הפאניקה בעקבות הנושא מוגזמת, לפי כפיר: "אין מקום לפאניקה, לפי כל הסימנים זה יפסק בימים הקרובים" • האזינו (חרדים)