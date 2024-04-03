רובנו נוטים לחשוב שהיסטוריה מעוצבת על ידי גנרלים בחדרי מלחמה או כלכלנים בבנקים מרכזיים. אבל האמת פשוטה בהרבה: ההיסטוריה היא מה שאנחנו מצליחים לזכור. ומה שאנחנו זוכרים הוא כמעט תמיד משפט אחד קצר, שנון או כואב, שנאמר ברגע הנכון | הציטוטים הגדולים של המאה ה-20 – אלו של דה גול, גולדה או בגין – הם לא רק "אמרות כנף", הם הדרך של מנהיגים לשנות את התודעה לדורות (פוליטיקה)
כאילו יש מישהו בממשלה או בקואליציה שאיננו חפץ לשחרר את החטופים, כאילו 'עשרה קבין של רוע ואטימות' נפלו משמים לארץ, תשעה נטלה ממשלת ישראל, וכל השאר כל העולם כולו // הרב דב פוברסקי בטור על השמאל (טור דעה)