משרד הביטחון סירב (פעמיים) להכיר בקשר כלשהו בין מחלת האסטמה לבין השירות הצבאי של שריונר שלחם ב-1982, וסיפר כי תנאי השירות עוררו אצלו את המחלה, ממנה סבל בילדותו. בשבוע שעבר בימ"ש השלום בירושלים קיבל את ערעורו (משפט)
ההאקר הסעודי שכונה "מנצח היהודים" מת לאחר התקף אסתמה קשה. ההאקר שפרץ לאתרי אינטרנט נחשבים בעולם וזכה על כך לתהילה רבה בעולם הערבי, הצטרף למתקפות הסייבר על ישראל, וכונה על כך גם בשם "סייבר טרוריסט". חברו הל-סייבר ספד לו וביכה את מותו של "מגן האיסלם ומוחמד נביאו"
כל השנה אתם בריאים, החורף הקשה שעברתם לא הכניס אתכם אפילו פעם אחת למיטה עם חום גבוה וצינון. אך איזה פלא רק מגיע האביב ואיתו הפריחה, איך שהחמה יוצאת מנרתיקה, מייד אתם מתחילים להתעטש ללא מעצורים, אתם מנוזלים, לפעמים גם קשה לכם לנשום כראוי, בקיצור לא נעים בכלל. איך זה יכול להיות? ד"ר נצר חירם מסביר
דרמה של ממש התחוללה בסוף השבוע במרכז רפואי במודיעין: כך ניצלו חייו של אדם שנטל כדור "אופטלגין", לקה בהתקף אסטמה קשה וכמעט מת * "לאט לאט השתפר מצבו, האפרוריות בצבע העור שלו פחתה והוא התחיל לנשום פחות בכבדות, כאשר במקביל הוזמנה עבורו ניידת נט"ן שפינתה אותו לבית החולים"