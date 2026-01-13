חוקרים מדנמרק מצאו דרך למניעת התפתחות אלרגיות אצל ילדים

חוקרים מאוניברסיטת הטכנולוגית של דנמרק (DTU) חשפו מנגנון ביולוגי חדש שעשוי לשנות את הדרך שבה ניתן למנוע אלרגיות ואסתמה בילדות. במחקר רחב היקף, שפורסם החודש (ינואר 2026) ב־Nature Microbiology, גילו המדענים כי תינוקות שמצויים במעי שלהם חיידקי Bifidobacterium המייצרים מולקולה בשם 4-הידרוקסי-פניל לקטט (4-OH-PLA) נהנים ממערכת חיסון רגועה יותר - עם ירידה של עד 60 אחוזים בתגובה האלרגית.

לדברי פרופ’ סוזאן בריקס פדרסן, ראש צוות החוקרים ב-DTU, מדובר בפריצת דרך משמעותית: “הצלחנו לזהות מנגנון מדויק שמרסן את התפתחות התגובה האלרגית כבר בשלבי החיים הראשונים. אם נצליח לתרגם זאת למניעה פעילה - באמצעות תוספי פרוביוטיקה או פורמולה מועשרת - זה עשוי לשנות את פני ההתמודדות עם אלרגיות ואסתמה.”

החוקרים עקבו אחרי 147 ילדים מהלידה ועד גיל חמש, והשוו את הנתונים לשלוש קבוצות לידה נוספות משוודיה, גרמניה ואוסטרליה. הם מצאו כי התרכובת 4-OH-PLA מעכבת ייצור נוגדנים מסוג IgE - האחראים לתגובות אלרגיות - מבלי לפגוע בתפקודי חיסון אחרים.

עוד התברר כי תינוקות שנולדו בלידה טבעית היו בעלי סיכוי גבוה פי 14 להידבק בחיידקים המועילים מהאם. גם הנקה מלאה ומגע מתמשך עם אחים גדולים תרמו לשגשוג החיידקים הללו במעי, מה שמחזק את ההבנה על חשיבות התנאים המוקדמים בחיי התינוק לבניית מערכת חיסון מאוזנת.

ב-DTU כבר רשמו פטנט על השימוש במולקולה לצורכי מניעה וטיפול באסתמה ואלרגיות. פרופ’ פדרסן ועמיתיה משתתפים כעת במחקר קליני חדש בבית החולים אוניברסיטאי ארהוס, שבו נבדקת השפעת מתן אחד מזני החיידקים המועילים לתינוקות. אם התוצאות יהיו חיוביות, ייתכן שתוך שנים ספורות יפותח קו מניעה חדש לילדים, בעוד טיפול רפואי למבוגרים צפוי לקחת כעשור נוסף.

הגילוי עולה בקנה אחד עם נתונים מדאיגים מרחבי העולם: באחד מכל ארבעה תינוקות בארצות הברית לא נמצאים כלל חיידקי ביפידובקטריה במעי - מצב שמגדיל פי שלושה את הסיכון לפתח אסתמה, אקזמה או אלרגיות כבר בשנתיים הראשונות לחיים.