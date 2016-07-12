הבחירות לכנסת צפויות להתקיים בשנה הקרובה והרצון לייצר שינוי אמיתי במדינת ישראל, מביא להקמת המון מפלגות חדשות, אחת מההתארגנויות הפוליטיות שאותה אנו חושפים לראשונה ב'כיכר השבת', היא של קבוצת חרדים מודרנים, שחלקה ניסתה לעשות זאת בעבר | 'כיכר השבת' חושף את המסמך המלא שכתבו ראשי המפלגה החדשה, שמתיימרת לייצג את הציבור החרדי (ארץ)
אי אפשר להשתיק אותה: אסתי שושן, יוזמת המחאה "הנשים החרדיות לכנסת", מעלה טענות כנגד ש"ס ויהדות התורה שיהיה קשה להתחמק מהן. היא מתקוממת בכעס על ההנהגה הדו-פרצופית של ש"ס, ומאמינה שהשינוי יבוא מקהל המצביעות. מכאן היא קוראת: "אל תבחרו במי שאינו בוחר בכן"
רבים כמוני, בשקט בשקט, מחליטים לוותר על התענוג הגדול בהטלת פתק של מפלגה חרדית ומארגנים לעצמם עולם הבא שלא קשור בשום דרך לפוליטיקה. את האלטרנטיבות ימצא כל אחד לפי דרכו ואופיו. אסתי שושן טוענת כי לראשונה המפלגות החרדיות, כבר לא אופציה בכלל
אם ננתח את המציאות שלנו באופן הפשוט ביותר, הרי אנחנו פה כמעט שבעה עשורים בתנאי הישרדות קשים במרחב עויין. חבר׳ה יש אנשים רעים שרוצים להרוג את המשפחה שלכם, כמה אפשר שאחרים יקיזו דמם בשביל להגן עליה? בשביל לייצר לכם מרחב בטוח ונעים לגור בו ולהלך עליו? דעה
התחקירים על האפליה העדתית, מזעזעים ככל שיהיו, אולי מפתיעים אנשים שמביטים על המגזר החרדי מבחוץ ולא מכירים את הדינמיקה הציבורית והשיח היומיומי בו. קל להאשים את האשכנזים בגסות וביהירות, אך למען האמת יש כתובת אחת ברורה למחדל הזה והוא הציבור הספרדי ובעיקר שכבת האליטה שבו • מאמר נוקב